Georgiana Lobonț, la un pas să fie sechestrată la un botez! Clipe de groază după ce a fost invitată să cânte: ”Nu te mai las să pleci!”

Georgiana Lobonț este una din artistele apreciate din România, motiv pentru care vedeta se află mai mereu pe drumuri, colindând țara de la o cântare la alta. Recent, aceasta a fost invitată să anime atmosfera în cadrul unei petreceri grandioase, însă seara avea să îi aducă mari surprize cântăreței. După ce a performant, artista nu a mai fost lăsată să plece și a fost obligată să cânte în continuare. Vedeta a vorbit despre cele întâmplate și a mărturisit că întreaga întâmplare i-a făcut inima să bată mai tare.

Recent, Georgiana Lobonț a avut parte de o situație neașteptată la una dintre cântările sale. Vedeta a trecut prin clipe de panică atunci când a fost aproape sechestrată de organizatorul petrecerii. Bărbatul a fost cucerit de cântăreață și nu a mai vrut să o lase să plece. Ce a pățit Georgiana Lobonț?

Georgiana Lobonț a vorbit recent despre unul dintre cele mai tensionate concerte ale sale, care a pus-o pe gânduri și a făcut-o să treacă prin momente de panică. Mai exact, artista a fost invitată să performeze în cadrul unui eveniment privat. A fost vorba despre un botez, însă unul grandios, cu peste 800 de invitați.

Atunci când a văzut publicul numeroase pe cântăreață au încercat-o câteva emoții, însă și-a dus reprezentația la capăt. Dar surpriza cea mare a venit la finalul concertului său. Se pare că tatăl copilului botezat a fost cucerit de Georgiana Lobonț și nu a mai vrut să o lase să plece.

Concret, bărbatul și-a dorit să o vadă cantând și alături de Nicolae Guță și Florin Salam, artiștii ce urmau să mai performeze în acea seară. Bărbatul a obligat-o pe Georgiana Lobonț să rămână la botez până atunci când cântăreții ajungeau și să cânte alături de ei.

Vehemența acestuia și insistențele sale au speriat-o pe Georgiana Lobonț, care s-a văzut pusă într-o postură incomodă, din care nu a știut cum să iasă. În cele din urmă, artista a decis că este mai bine să nu facă valuri, așa că s-a conformat dorințelor tăticului.

„Am fost invitată să cânt la un botez, de fapt, era botez, dar era cât o nuntă sau cât două nunți. Era un botez de vreo 800 de persoane, undeva lângă Craiova. Noi nu am știut exact unde ajungem, mai ales că muzica mea e generală. Când am ajuns, am văzut că era un eveniment de rromi și mare mi-a fost uimirea că toți m-au primit efectiv acolo, ca și cum aș fi fost de-a lor.

Mă gândeam «Doamne, dar ce o să cânt eu aici? Tu îți dai seama că sunt 800 de oameni, eu de nu cânt bine la oamenii ăștia, e grav» Și m-am apucat să cânt de-ale mele. La final știam că trebuie să vină să cânte maestrul Nicolae Guță și maestrul Florin Salam.

Eu trebuia să termin și să plec, dar tăticul a venit și mi-a zis «Georgiana, eu nu te mai las să pleci până nu aștepți să vină Guță și cu Salam să-mi cânți cu ei o melodie». Vai de capul meu, când am auzit, am zis că nu se poate așa ceva. Eu nu am mai cântat cu ei, cu niciunul și toată lumea îi știe pe acești oameni extraordinari, aceste legende, că sunt niște legende în muzică”, a povestit Georgiana Lobonț, la Antena Stars.