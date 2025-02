Loredana recunoaşte că mama ei a fost severă. I-a descoperit talentul muzical, dar nu a dorit ca fiica ei să devină artistă: „Încerc să o ascult, să nu am regrete”

Loredana este una dintre cele mai apreciate și influente artiste, iar cariera sa de patru decenii demonstrează asta. Vedeta are numeroase premii pentru activitatea sa, a participat la numeroase showuri tv și a fost protagonista mai multor producții de film. Recent, și-a făcut apariția pe covorul roșu la avanpremiera filmului Mentorii, acolo unde este protagonsită și interpretează un rol extrem de ofertant. Artista a vorbit despre producția în care a jucat, dar ne-a dezvăluit că mama ei a fost cel mai important mentor în viața sa. Ce sfaturi a primit de la cea care i-a dat viață, dar și de ce nu a dorit mama cântăreței să urmeze o carieră artistcă deși știa că are talent, aflăm de la Loredana într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Loredana a vorbit despre relația cu mama ei și ne-a dezvăluit cât de importante au fost sfaturile femeii în clădirea carierei viitoare a vedetei. Cu toate că recunoaște că cea care i-a dat viața a fost destul de severă cu ea în copilărie și adolescență, vedeta susține că asta a determinat-o să lupte și să devină artista care este astăzi.

Loredana, dezvăluiri emoționante despre mama sa: „M-a ajutat prin severitatea ei să devin mai bună”

Leonida Groza i-a fost învățătoare fiicei sale, Loredana, iar primii ani de pregătire școlară au fost cu ea. Mama vedetei era destul de severă cu Loredana, vrând ca fiica ei să ia numai note mari, lucru care s-a și întâmplat. I-a deschis apetitul pentru carte și tot mama ei a fost cea care i-a descoperit talentul muzical. Și, cu toate că a recunoscut mereu că are o voce deosebită, femeia nu a dorit ca fiica ei să urmeze acest drum, asta pentru că și-ar fi dorit ca Loredana să urmeze o carieră pe care dumneaei o considera de viitor.

„Sunt mulți mentori pe care i-am avut de-a lungul timpului, dar mama mea a fost prima care m-a ajutat să mă descopăr ca talent muzical. Ea nu a fost de acord să cânt pentru că nu considera că este o meserie de viitor”, a susținut cântăreața.

Artista recunoaște că mama ei a fost destul de severă cu ea în copilărie și adolescență, însă acest lucru i-a prins bine și a ajutat-o în cariera pe care a urmat-o. I-a dezvoltat o personalitate puternică, dar și o disciplină și o ambiție de fier. „Mama m-a ajutat prin severitatea ei, prin felul ei de a fi să devin întotdeauna mai bună decât am fost ieri”, a spus Loredana.

Loredana și-a ascultat întotdeauna mama, iar vorbele femeii îi călăuzesc și acum vedetei drumul în viață. Unul dintre cele mai de preț sfaturi pe care Leonida Groza i le-a dat fiicei sale a fost să aibă sufletul împăcat cu alegerile făcute și să nu facă niciodată compromisuri.

„Un sfat de preț pe care l-am primit de la mama a fost să pun întotdeauna capul pe pernă cu inima ușoară și cu sufletul curat. Să știu că am făcut un lucru bun în ziua aceea și că nu am regrete. Încerc să o ascult, să nu am regrete”, a spus celebra cântăreață pentru CANCAN.RO.

Loredana a vorbit și despre cel mai nou film în care a jucat, dar a dorit și să tragă un semnal de alarmă în privința faptului că social media nu este mereu așa cum se vede din exterior.

„Este vorba despre mentori, influenceri, iar eu sunt una dintre ei. De multe ori avem impresia că ne-am găsit toate răspunsurile atunci când urmărim un influencer sau altul, dar, de fapt, adevărul este întotdeauna la noi. Cred că, din păcate, trăim de multe ori într-o lume influențată de exterior” , a susținut Loredana.

