Când vine vorba despre imaginea lor, multe dintre vedetele din România se dau peste cap pentru a arăta cât mai spectaculos la evenimente sau când intră în vizorul paparazzilor CANCAN.RO. Majoritatea vrea să surprindă prin look-uri care de care mai spectaculoase și schimbări uneori chiar radicale. Cuza de la Noaptea Târziu este atent la imaginea sa, însă de la un timp, a decis să își investească diferit banii. Ce a condus la schimbarea aceasta ne-a spus chiar artistul într-un interviu exclusiv.

Câți bani cheltuie artistul: „Fiecare să facă ce-l face fericit!”

Se spune că obrazul subțire cu cheltuială se ține. Vorba nu pare să fie întru-totul adevărată, mai ales dacă este să îl luăm ca exemplu pe Cuza. Prezentatorul tv a fost recent prezent la un eveniment din capitală și a atras privirile datorită look-ului său. Se pare că întreaga ținută era însă destul de accesibilă și și-o poate permite orice angajat. Astfel, CANCAN.RO a vrut să afle cât cheltuie co-prezentatorul de la Super Neatza pe haine.

„Mi-am schimbat look-ul, este mai relaxat și mi-a crescut părul. Am niște pantaloni simpli, nu investesc mult în haine, chiar deloc. Totalul este de ordinul a două cifre. Am un ceas scump, nu este de zeci de mii de euro, este de mii de euro. Consider că sunt și niște mici investiții, ceasul nu se devalorizează.Fiecare să facă ce îl face fericit!”, a spus Adrian Popescu, alias Cuza.

Cuza „Îmi luam confirmarea de la hainele pe care dădeam mulți bani!”

Acum însă, altele sunt prioritățile lui Cuza. Preocupat de carieră și de mesajul pe care alege să îl transmită tinerei generații, artistul a lăsat partea ” vestimentară” în plan secund.

„Am avut o perioadă în care îmi luam confirmarea de la haine. Am avut și perioada în care dădeam o căruță de bani pe haine ca să fiu văzut, să fiu ca ceilalți. Îmi doream asta. Acum nu mai dau, poate o să dau la anul, nu se știe. Nu spun că este ceva greșit sau corect. În perioada asta simt să îmi iau un tricou de 40 de lei și mă smt bine în el. Poate peste doi ani o să vreau să îmi iau un tricou de 4.000 de lei. Doamne ajută să fie bani!” , a concluzionat prezentatorul Tv.

