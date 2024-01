Ana Baniciu a refuzat celebra emisiune de la Antena 1! A divulgat tot în primul interviu după anunțul că e însărcinată

Vestea pozitivă a începutului de an îi aparține Anei Baniciu-Kovacs, care a anunțat că este însărcinată deja în patru luni. DJ-ul Edy Kovacs și fiica lui Mircea Baniciu vor deveni părinți de băiețel, iar artista face precizări importante despre sarcină, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Cântăreața susține că se concentrează cât se poate de bine pe noua postură, cea de viitoare mamă, trecând cariera în plan secund.

Ana Baniciu-Kovacs ar fi trebuit să participe în show-ul „Te cunosc de undeva!”, dar a ales să nu dea curs invitației, pe motiv că la edițiile finale ar fi fost deja însărcinată în luna a noua. Dar cântăreața nu se oprește aici și divulgă faptul că și-ar mai dori și o fetiță, alături de Edy Kovacs.

Pe fondul sarcinii, Ana Baniciu a fost nevoită să renunțe la participarea în emisiunea „Te cunosc de undeva!”: „Aș fi fost în nouă luni la ultimele ediții!”

CANCAN.RO: Cum ai ascuns acest secret, că eu m-am întâlnit cu tine la o mulțime de evenimente?

Ana Baniciu-Kovacs: Da, te-am păcălit de fiecare dată. Mi-a ieșit, nu-mi vine să cred că voi, CANCAN, n-ați aflat, păi cum adică să nu afle CANCAN?! Dacă vreau să ascund ceva, ascund, ascultă-mă ce zic!

CANCAN.RO: Te așteptai să sesizeze cineva sarcina?

Ana Baniciu-Kovacs: Nu, dar mă așteptam să se spargă cineva în anchetă. Mă așteptam ca cineva din jurul meu să zică. Știa multă lume, dat fiind faptul că eu anul ăsta trebuia să onorez o invitație la „Te cunosc de undeva!”, acolo unde n-am mai putut să merg, pentru că aș fi fost în nouă luni la ultimele ediții. Am anunțat și se aflase deja, în TV, eu i-am rugat să nu zică, dar m-am gândit că sigur o să iasă.

CANCAN.RO: Ce nume îi pui, că e băiețel, înțeleg?!

Ana Baniciu-Kovacs: Nu știu, vă rog să mă ajutați, dați-mi mesaje pe Instagram. Mă tot gândesc, mă tot răzgândesc, nu știm încă, habar n-avem.

Edy Kovacs și fiica lui Mircea Baniciu nu intenționează să se oprească la un singur copil: „O să facem și o fetiță!”

CANCAN.RO: Ai vrut băiat sau fată?

Ana Baniciu-Kovacs: Real, am vrut băiat, dintotdeauna. Sunt mamă de băiat, look at me! Dar facem și o fetiță, o să facem și o fetiță. Dar facem o pauză și dup-aia facem și fetița.

CANCAN.RO: Nu ți-e teamă, nu ai frici?



Ana Baniciu-Kovacs: Nu, o să nasc natural, Doamne ajută să și pot.

CANCAN.RO: Edy nu și-a dorit fetiță?

Ana Baniciu-Kovacs: Nu, la el nici nu exista varianta să fie altceva în afară de băiat.

CANCAN.RO: Știu că acum trebuie să vă mutați, cum veți proceda cu camera copilului?

Ana Baniciu-Kovacs: Am făcut camera copilului, s-a speriat și arhitecta. Noi i-am zis că ne dorim în viitorul apropiat să avem un copil, dar nu și-a imaginat că din prima iese. Știi cum s-a lipit?!

