Ana Baniciu, dezvăluire tulburătoare de la nuntă: a creat un scaun cu flori special pentru mama sa! ”Voiam să știu că e și ea acolo!”

Prezența Anei Baniciu-Kovacs la emisiunea CANCAN EXCLUSIV a fost una de-a dreptul memorabilă. Artista a făcut mărturisiri care pe oricine altcineva ar fi pus într-o dificultate greu de gestionat. Extrem de jovială, puternică și cu zâmbetul pe buze, când a fost cazul, fiica lui Mircea Baniciu a vorbit în premieră despre pierderea mamei sale. Discursul emoționant al solistei vine pe fondul faptului că în urmă cu o lună a devenit mireasă. Evident, Ana și-ar fi dorit să fie acompaniată de ambii părinți, dacă ar fi fost posibil.

Dar soția lui Edy Kovacs își aduce aminte luminos despre mama sa, despre care spune că îi este alături în fiecare zi. Ana primește ajutorul celei ce i-a dat viață, sub forma de binecuvântări, pentru care vedeta mulțumește cerului. Mai multe declarații înduioșătoare, puteți urmări în emisiunea CANCAN EXCLUSIV!

Regretul proaspetei mirese este că n-a avut-o pe mamă alături la nuntă: „Era obsesia mea, voiam să știu că e și ea acolo!”

CANCAN EXCLUSIV: Comparativ cu alte podcasturi, pare că ai slăbit acum…

Ana Baniciu-Kovacs: Am slăbit mult după moartea maică-mii, din păcate, pentru că în perioada aia am stat cu ea în spital două luni. N-am mâncat în primă instanță, dup-aia am început să mănânc, fiindcă mi-am dat seama că slăbesc. Dar nu a mai asimilat corpul. Clar s-a întâmplat un declic, am tot slăbit.

Țin minte că în ziua în care m-am întors de la spital, când am pierdut-o pe mama, am o oglindă mare cât tot peretele, în baia noastră, și când m-am dezbrăcat, m-am speriat. Adică am zis că așa nu am mai fost niciodată. Cred că am slăbit vreo șapte kilograme. Și pentru mine e foarte mult, că eu n-am fost niciodată grasă. Când m-am întors din spital, am avut 42 de kilograme.

CANCAN EXCLUSIV: Cât de tare te-a impactat faptul că mama ta nu te-a putut vedea în rochie de mireasă?

Ana Baniciu-Kovacs: A fost greu. Noi am stabilit nunta în momentul în care maică-mea era în spital. Poate nunta nu ar fi avut loc atât de devreme, am stabilit-o și din dorința mea de a o motiva pe ea să lupte. Ea lupta, săraca, dar nu se mai putea face mare lucru. M-am dus cu gândul ăsta constant, că ea va fi alături de mine. Eu trăiesc cu gândul ăsta, că e alături de mine și toate binecuvântările care au apărut după moartea ei, că sunt foarte multe la număr, eu le văd, toate au legătura cumva cu ea. Sunt convinsă că, de undeva de acolo, lucrează, de unde e ea, că nu știu unde e.

La nuntă a fost dificil, știu că după cununia civilă am fost cu toate florile pe care le-am primit și i le-am dus ei, iar la nuntă am făcut un lucru special, că era obsesia mea, eu voiam să știu că e și ea acolo și atunci am creat cu Alex de la Maison DADOO un scaun îmbrăcat în flori, care a fost pe primul rând la cununia religioasă. Era gol, nu s-a așezat nimeni și ăla a fost scaunul ei. Vorbesc cu ea non-stop și mă rog, cumva, ei și știu că e alături de mine. Maică-mea a fost obsedată de copilul ei, adică de mine. Toată viața ei s-a învârtit în jurul meu.

De fapt, ea nici nu mai avea, la un moment dat, viața ei. Viața ei era viața mea. O chestie foarte grea de dus. Atât pentru copil, cât și pentru ea, probabil. Așa e viața, ăsta e ciclul. Mi-au mai zis, la un moment dat, prietene care sunt credincioase că ăsta e ciclul firesc, doar că a fost cam devreme.

Ana Baniciu-Kovacs nu a mai vrut să prelungească agonia mamei: „Am hotărât să moară așa cum se moare: natural, cu mine lângă ea!”

CANCAN EXCLUSIV: Știu că spuneai că doamna nu ne-ar fi părăsit dacă nu ar fi existat Edy…

Ana Baniciu-Kovacs: Eu mi-am dat, cumva, seama de când a apărut Edy că ea nu mai… Și ea și-a dat seama că se cam terminase, cumva, rolul ei. A fost grea perioada în care am pierdut-o. Am asistat la tot, am văzut cum se degradează un corp de la zi la zi, ce înseamnă, de fapt, corpul uman. Suntem foarte fragili. Maică-mea azi mergea, mâine n-a mai mers. Mă rugam de ea să se ridice și nu… Și chestia asta că am stat în spital cu ea, îți dai seama, medicii au rămas surprinși.

Mi-au zis, în final, chiar și doctorii care s-au ocupat de ea: „Ana, ne-am gândit perioada asta dacă am fi stat noi, dacă erau părinții noștri”. E foarte greu și neplăcut să stai în spital. Și stăteam cu ea acolo și asistam la tot ce i se întâmpla. Și așa am hotărât să fie. Am semnat că nu vreau s-o intubeze și s-o mai chinuie extra pentru că știi cum sunt astea… «lungește-mi, Doamne, zilele». Și inconștientă, acolo deja nu mai puteam intra, și am hotărât să moară așa cum se moare: natural, cu mine lângă ea. Și așa s-a întâmplat!

