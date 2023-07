Ana Baniciu, confesiuni sfâșietoare la un an de la moartea mamei ei. Ce a rugat-o femeia, înainte să-și dea ultima suflare

Ana Baniciu a trecut prin clipe cumplite, după ce mama ei s-a stins din viață. Celebra artistă a făcut mărturisiri sfâșietoare, la un an de la moartea femeii care i-a dat viață. Vedeta a trecut cu greu peste acest episod marcant din viața ei și abia acum a găsit puterea să vorbească despre tot ce s-a întâmplat.

Ana Baniciu a suferit enorm, după ce mama ei s-a stins din viață. Abia la un an distanță, cântăreața a găsit puterea să vorbească despre momentul cumplit în care femeia care i-a dat viață, a murit. Și-a dat ultima suflare în brațele artistei, lucru care a afectat-o mult pe blondină. Prezentă în podcastul Emmei de la Radio Zu, aceasta și-a deschis sufletul fără să stea pe gânduri. „Mama a fost un om foarte bun, mereu să ajute lumea, să dea de mâncare. Asta am și eu acum, e obsesia familiei. Mereu a vrut să dea. M-a crescut frumos. Sunt mândră. Eu mă gândesc, când voi fi eu mamă, căci ne pregătim psihic cumva pentru părințeală, că e o treabă foarte grea”, a mărturisit actrița.

Ana Baniciu a trăit o adevărată dramă

Ana Baniciu, fata uneia dintre legendele trupei Phoenix, crede că moartea mamei ei a maturizat-o. A trăit o adevărată dramă, care a pus-o pe picioare. În ultimele clipe din viața ei, femeia ar fi fost conștientă că nu se mai poate face nimic, așa că a rugat-o pe fiica ei să renunțe la luptă și să o lase să plece liniștită din această lume.

„Mama m-a rugat să nu o chinui, dacă chiar nu se mai poate face ceva (din punct de vedere medical), iar acea semnătură a fost cea mai grea din viața mea”, a continuat aceasta.

Ana Baniciu a stat două luni cu mama ei în spital, până ca femeia să-și dea ultima suflare. Acela a fost momentul când și-au spus tot ce aveau pe suflet, iar artista a rămas cu sufletul împăcat. „Eu cu maică-mea am fost lipite, siameze. Am fost împreună pe tot parcursul vieții noastre. A fost greuț. Știu că nu e o chestiune sănătoasă în orice fel de cuplu, în orice fel de combinație, dar noi ne-am iubit foarte mult. A fost foarte grea trecerea. M-am uitat un pic în oglindă și m-am pupat, căci chiar am fost puternică și am zis: asta-i viața, hai! Și maică-mea mi-a zis asta. Noi am avut timp să vorbim. Am stat două luni cu ea în spital și am putut să vorbim tot. M-a lăsat să îi dau și eu înapoi puțin din cât mi-a dat ea. Oricum aș fi fost lângă ea”, a mai spus fiica lui Mircea Baniciu.