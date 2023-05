Ana Baniciu a făcut marele anunț. Zi mare pentru ea și pentru iubitul ei. „Ne așteptam”. Se vede deja în fotografie

Ana Baniciu și iubitul ei, Edy Kovacs, s-au pus serios pe treabă! Cei doi au trecut la următorul pas în relația lor, iar recent au împărtășit cu fanii vestea cea mare. Pe pagina sa de Instagram, blondina a publicat mai multe imagini, iar fanii au felicitat-o imediat!

Ana Baniciu și viitorul ei soț, Edy Kovacs, sunt în culmea fericirii! Cei doi formează un cuplu de câțiva ani și se înțeleg de minune. Din acest motiv, în 2021, tânărul i-a pus inelul pe deget artistei, iar anul acesta o să aibă loc nunta.

Până atunci însă, Ana Baniciu și Edy Kovacs se ocupă intens de un alt pas important din viața lor de cuplu. Mai exact, au început renovarea casei în care se vor muta curând. În prezent, blondina și partenerul său locuiesc la apartament, însă, își doresc o locuință mult mai mare. Astfel, pe rețelele de socializare, cântăreața a publicat mai multe fotografii în care le arată fanilor săi în ce stadiu sunt lucrările.

CITEȘTE ȘI: PUȚINI ȘTIU ASTA! CU CE SE OCUPA ANA BANICIU ÎNAINTE SĂ AJUNGĂ PE SCENĂ. „N-A IEȘIT EXTRAORDINAR”

Mai mult, artista le-a dezvăluit acestora faptul că noua sa casă este plină de surprize, fiind construită în 1927, necesită o atenție deosebită.

Ana Baniciu a transmis că își va petrece toată vara pe șantier, pentru că își dorește să se mute cât mai repede.

”Am început șantierul! Lucrăm de zor la casa noastră nouă, o casa construită în 1927, acum aproape 100 de ani. Ne-am așteptat să fie o casă mai pretențioasă, cu multe surprize și în poza 2 aflați că și e😂, găsim treptat bucățele din trecut și încercăm pe cât posibil să păstrăm esența! Vă țin la curent cu tot procesul inevitabil pe story. Vara asta știți unde mă găsiți… pe șantier”, a scris Ana Baniciu pe rețelele de socializare.

Ana Baniciu a trecut prin clipe grele după ce și-a pierdut mama

La sfârșitul anului 2022, mama artistei s-a stins din viață. Ana Baniciu recunoaște că momentul pierderii ei a fost cel mai greu pe care l-a trăit vreodată. Blondina își dorește să o facă mândră de ea în fiecare moment, însă recunoaște că îi este greu fără „omul ei de bază”.

Într-un interviu, cântăreața a vorbit despre ultimele clipe petrecute alături de mama sa.

„Anul ăsta a fost, cu siguranță, cel mai greu de până acum! Mama a fost și rămâne omul meu de bază, femeia care și-a dedicat viața unui singur om… Mie! Mi-a dat o lecție extraordinară despre iubire, devotament și implicare, și îi rămân pe viață recunoscătoare!

Nu-mi place să regret nimic și nici nu cred că am ce… Mama a plecat atât de mândră și de fericită pentru mine, ne-am spus tot ce era de spus înainte de plecarea ei și, în ultimele două luni, am respirat împreună! Eu am condus-o și, chiar dacă a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată, a fost și cel mai demn, a fost recunoștința mea față de tot ce a sacrificat ea pentru mine și față de toată iubirea ei necondiționată! Eu nu cred că mama a plecat sau va pleca vreodată de lângă mine, eu simt că ea îmi dă acum putere să înfloresc și să cresc și mai mult!”, a povestit Ana Baniciu, pentru viva.ro