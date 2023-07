Abia acum a făcut dezvăluirea! Drama neștiută a Anei Baniciu: ”Medicii au spus că trebuie să fiu operată pe creier”

Ana Baniciu a povestit, pe internet, o experiență neplăcută pe care a trăit-o în perioada copilăriei. Mai cu seamă, artista în vârstă de 30 de ani a mărturisit că a suferit un accident, în copilărie. Atunci, medicii i-au zis că va trebui să fie operată pe creier. Incidentul a avut loc într-o iarnă. Iată mai jos, în articol, drama neștiută a Anei Baniciu.

Pe rețelele de socializare, Ana Baniciu a povestit drama prin care a trecut. Mai cu seamă, într-o iarnă, când artista avea vârsta de șase ani, a avut un accident. Era la munte, cu tatăl ei, dar și prietenii lor de familie. Ana dormea alături de ceilalți copii, în paturi suprapuse. Pentru că patul de deasupra nu avea bară de protecție, exista oricând posibilitatea să cadă. Lucru care s-a și întâmplat.

Drama Anei Baniciu din copilărie – a căzut dintr-un pat suprapus și a ajuns de urgență la spital

Într-o noapte, Ana Baniciu a căzut din patul suprapus, în timp ce dormea. Deși nu s-a ales cu lovituri vizibile, impactul cu solul a fost puternic. Apoi, s-a urcat, din nou, în pat. După ce a trecut noaptea, drama Anei Baniciu avea să prindă contur. S-a trezit cu stări de rău, lucru ce l-a îngrijorat foarte tare pe tatăl ei.

„În anul 2000 aveam șase ani și eram la munte, la prietenii noștri cei mai buni de familie și la fetele lor, cu care petreceam foarte mult timp. Maică-mea a avut treabă la București, eu am rămas cu taică-meu acolo după Crăciunul și Revelionul petrecute tot acolo. Și a zis taică-meu că mai rămânem acolo și eu nu voiam să mă despart de copii. Nu știu de ce și cum, ei bine, noi dormeam în niște paturi suprapuse. Patul suprapus nu avea bară din aia care să te țină, în caz că noaptea cazi și… am căzut. Am căzut noaptea în timpul somnului, practic, în timp ce dormeam. Ce a urmat a fost nasol. În căzătura mea am spart și un pahar. Erau destul de înalte paturile suprapuse, erau din lemn masiv. În mod curios, nu mi-am spart capul să curgă sânge, deși impactul a fost foarte puternic”, a spus Ana.

Medicii i-au zis că trebuie să fie operată pe creier

Familia s-a îngrijorat foarte tare, atunci când s-a aflat de ce pățise Ana Baniciu. A doua zi, când s-a trezit, artista începuse să verse. A fost dusă de urgență la spital, unde i-a fost efectuat un CT. Rezultatele medicale au îngrijorat și mai mult familia. Unul dintre medici a spus familiei Anei Baniciu că trebuie să fie operată, de urgență, pe creier, altfel situația ar putea să se înrăutățească. Avea un hematom lângă creier.

„A doua zi m-am trezit vomitând, nu am mai cooperat așa cum cooperam. Eram foarte bleagă, dormeam non-stop. Taică-meu s-a speriat, evident, s-a urcat în mașină, a venit la București. I-a spus la interfon mamei să coboare, eu eram întinsă în mașină pe bancheta din spate. Taică-meu era terminat. Am ajuns la Floreasca și acolo mi s-a făcut un CT. Medicii au spus că, din cauza impactului foarte puternic, am un hematom lângă creier și trebuie să fiu operată de urgență pe creier, adică să mă chelească și să mă taie. Aici mi-am dat seama ce responsabilitate are un părinte”, a povestit artista.

Artista a scăpat de hematom

În cele din urmă, însă, nu a mai fost operată. A stat două săptămâni în spital. La șase luni distanță, a mers la un RMN în Timișoara. Atunci, aflase că hematomul a dispărut.

„Nu a fost nicio repercusiune. Am stat două săptămâni în spital. M-au ținut pe antibiotice, nu mai știu ce mi-au dat în perioada aia. Cert este că părinții au ajuns la concluzia că e mult mai riscant să mă opereze decât să nu mă opereze. După șase luni, am fost la Timișoara, am făcut RMN-ul și nu mai aveam nimic. Eram curată ca lacrima”, a continuat artista.

