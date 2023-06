Moment greu pentru Ana Baniciu. Logodnicul ei a plecat de acasă chiar înainte de nuntă. „Va veni să verifice”

Ana Baniciu și Edy Kovacs formează un cuplu de ceva timp. Cei doi au planuri mari de viitor și deja au trecut la treabă. Însă, pentru următoarele luni vor sta separați, iar artista o să ducă tot greul, în timp ce partenerul ei va fi pe litoral.

Relația dintre Ana Baniciu și Edy Kovacs funcționează de minune de ani de zile, așa că au decis să facă, încă, un pas înainte. Recent, cei doi au hotărât să se așeze la casa lor. Nu au mai stat pe gânduri și au cumpărat locuința la care de mult visau. Este vorba despre o casă construită cu 100 de ani în urmă, cu o istorie bogată.

Cum casa este foarte veche are, desigur, nevoie de modificări considerabile, iar cuplul a trecut la renovarea imobilului. Locuința este un adevărat șantier, peste care, acum, Ana Baniciu a rămas șefă. Vedeta trebuie să se ocupe singură de lucrări și asta pentru că logodnicul ei a părăsit-o pentru câteva luni.

Edy Kovacs are mai multe afaceri pe litoral, iar de când a început sezonul estival s-a mutat la malul mării pentru a supraveghea îndeaproape totul. Însă, tânărul nu uită nici de șantierul din Capitală, iar ori de câte ori îi este solicitat ajutorul se prezintă imediat la datorie.

„În perioada asta trebuie să mă ocup eu (n.r. de noua casă) pentru că iubitul meu e plecat din București în perioada verii, căci de ani de zile are un business la mare și o să mă ocup eu, dar când vor fi situații importante va veni el să verifice, să vadă dacă e totul în regulă.

E o casă potrivită pentru noi, e o casă foarte frumoasă, cu o istorie foarte frumoasă. E un proiect îndrăzneț pentru că e destul de dificil să te bagi în chestia asta, e mai greu să refaci o casă decât să o construiești de la 0. Acum suntem la capitolul structură, deci am început de la 0. Probabil la finalul anului cel mai probabil casa va fi gata, așa ne-am propus”, a declarat Ana Baniciu, potrivit spynews.ro.

(CITEȘTE ȘI: ANA BANICIU A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ! ADEVĂRATUL MOTIV PENTRU CARE REFUZĂ SĂ MAI PARTICIPE LA UN ALT SHOW DUPĂ CE A CÂȘTIGAT ASIA EXPRESS)

Ana Baniciu și Edy Kovacs, nuntă atipică

Pe lângă lucrările la noua casă, Ana Baniciu și Edy Kovacs se ocupă îndeaproape și de nuntă. Artista a fost cerută de soție în anul 2021, dar din cauza unor conjuncturi nefavorabile nunta a fost amânată. Însă, așteptarea a luat sfârșit și în acest an cei doi o să își unească destinele și în mod oficial.

Chiar dacă până la marele eveniment nu mai este mult, viitorii miri nu se stresează. Au găsit deja locația, iar Ana Banciu și-a ales rochia de mireasă. Artista spune că nunta ei o să fie una atipică și nu o să se încadreze în șabloanele clasice.

„Pur și simplu suntem foarte spontani și aparent suntem un cuplu de viitori miri care nu sunt deloc stresați, suntem foarte relaxați, noi căutam o locație și am găsit într-un final locația pe care ne-o doream și am zis gata, facem nunta. Am vrut o locație mai inedită, ceva mai special pentru că vrem să facem o nuntă mai atipică. Da, voi avea rochie de mireasă, o și știu și urmează să ne apucăm de ea. Va fi surpriză!”, a mai spus Ana Baniciu.

(VEZI ȘI: PROBLEME-N PARADIS! A ANUNȚAT DECIZIA LUATĂ CU IUBITUL EI, EDY KOVACS! ANA BANICIU ȘI-A „ANULAT” NUNTA)