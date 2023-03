Probleme-n paradis! A anunțat decizia luată cu iubitul ei, Edy Kovacs! Ana Baniciu și-a „anulat” nunta

Ana Baniciu și Edy Kovacs își declară dragostea vădit, așa că nu ar putea lăsa la voia întâmplării cel mai important eveniment din viața lor amoroasă. Cei doi artiști sunt perfecționiști prin definiție și vor ca detaliile nunții să fie puse la punct în întregime. Așadar, fiica lui Mircea Baniciu preferă să pună pe stop pentru un moment organizarea petrecerii, pe motiv că nu a fost găsită locația dezirabilă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a vorbit pe larg despre planurile pe care le are alături de Edy Kovacs.

Chiar dacă și-au anunțat prietenii și apropiații că oficierea căsătoriei se va produce în 2023, se pare că interpreta și logodnicul ei se străduiesc să găsească locul perfect în care să își creeze amintiri unice. Ana Baniciu și Edy Kovacs știu, însă, un lucru – trebuie să facă nunta în București, fiind limitați de numărul considerabil al persoanelor. Până să se vadă în rochie de mireasă, cântăreața îl ia pe Edy de mână și îl duce la Istanbul, în perioada Paștelui.

Ana Baniciu și viitorul soț și-au făcut planurile pentru Paște: „Merg cu Edy să vadă Istanbul!”

CANCAN.RO: Ești singură la film, fără Edy…

Ana Baniciu: Doamne ajută că sunt singură, că mă înjura Edy acum!

CANCAN.RO: De ce, că n-ai stat cu el și ai ales să dai interviuri?

Ana Baniciu: Îți dai seama!

CANCAN.RO: Muzică mai faci sau nu mai faci?

Ana Baniciu: Facem muzică, lansăm o piesă nouă într-un featuring de zile mari, dar n-o să-ți spun cu cine, încă, normal…

CANCAN.RO: Cu Raluka de ce n-ai piesă, dacă tot sunteți așa bune prietene?

Ana Baniciu: Nu știu, dar următoarea dată când te întâlnești cu ea, să o întrebi. Nu știu cum se face, dar trebuie să ne ocupăm de aspectul ăsta, neapărat. Dar ea are o piesă acum bombă!

CANCAN.RO: De Paște ce urmează să faci?

Ana Baniciu: De Paște, în general, ciocnim ouă și mâncăm mult. Stăm în sânul familiei. O să plecăm înainte de Paște într-o vacanță în Turcia. Merg cu Edy să vadă Istanbul, că nu știu cum se face, dar nu l-a văzut până acum. A văzut multe alte țări și multe alte orașe, dar Istanbul nu. Și mie Istanbul mi se pare extroardinar. Apoi ne întoarcem să luăm «lumină» în București.

Edy Kovacs și Ana Baniciu, în „pericol” să amâne nunta pentru anul viitor: „Nu facem un compromis!”

CANCAN.RO: Faci nuntă anul ăsta?

Ana Baniciu: Nu știu dacă facem anul ăsta, pentru că nu am găsit încă locația care să ne satisfacă toate plăcerile. Vrem să nu facem un compromis, vrem să facem când suntem 100% convinși că acolo trebuie să o facem. Am hotărât să nu mai punem presiune pe noi, că am fost într-un moment de miri din ăia, am zis «stai un pic, că nu e chiar așa, nu arde». Dacă nu este anul ăsta, este la anul. Important e că noi ne iubim, ne înțelegem bine, suntem la fel, e totul super.

CANCAN.RO: Dar cine are ultimul cuvânt în această alegere, cine e exigent aici?

Ana Baniciu: Nimeni, adică amândoi suntem de aceeași părere, avem gusturi asemănătoare și vrem într-un loc mai special un pic.

CANCAN.RO: Ce trebuie să aibă locul respectiv?

Ana Baniciu: Asta e problema, că nici noi nu știm ce trebuie să aibă, dar trebuie să fie un factor X.

CANCAN.RO: Vrei la mare, vrei la munte?

Ana Baniciu: Am vorbit și la mare, am vorbit peste tot. Nu știu, vedem, dar ideal ar fi în București, doar că suntem limitați un pic cu numărul de persoane.

CANCAN.RO: Câți o să fie?

Ana Baniciu: Destui, cumva așa m-am gândit «mamă, am zis tuturor oamenilor că facem anul ăsta și s-ar putea să vă dezamăgim, să nu facem anul ăsta»!

