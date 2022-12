Ana Baniciu, cu sufletul sfâșiat. Anul 2022, de departe cel mai greu an pentru vedetă. ,,Nici nu aveam forță să mă gândesc...”

Ana Baniciu este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate cântărețe din România. Cei de acasă obișnuiau să o vadă mereu cu zâmbetul pe buze, însă viața nu este roz nici pentru artistă. Urmărită de un număr mare de persoane pe rețelele de socializare, Ana Baniciu nu se ferește să-și expună trăirile și emoțiile. Pe contul ei de Instagram, vedeta a mărturisit motivul pentru care anul care urmează să se încheie a fost unul extrem de dificil.

Una dintre cele mai mari traume și dureri pentru artistă a fost decesul mamei sale. Femeia care i-a dat viață vedetei s-a stins din viață în luna mai a anului 2022, din cauza unor probleme de sănătate. Pierderea suferită de Ana Baniciu a fost una extrem de dureroasă. După moartea mamei sale, cântăreața a povestit că a fost nevoită să ia anumite decizii și pe plan profesional.

Ana Baniciu, despre pierderea mamei sale și noile schimbări apărute

În postarea din mediul online, artista le-a mărturisit urmăritorilor săi că are un ritual în fiecare an, de la care nu se abate. La sfârșitul fiecărui an, Ana Baniciu obișnuiește să facă un mic rezumat despre toate lucrurile atât bune, dar și rele care i s-au întâmplat.

„Sper sa știu cum să încep… Obișnuiesc să fac la sfârșitul fiecărui an un rezumat, un clip în care să lipesc imagini cu tot ce m-a bucurat și amuzat în anul care se încheie! 2022 m-a pus însă pe pilot automat, am funcționat cumva din inerție, n-am arătat, nu m-am plâns, nu m-am dat cu c**** de pământ pentru că așa am promis în luna mai. Ce nu se vede nu înseamnă că nu există”, a scris Ana Baniciu pe rețelele de socializare.

Artista, dezvăluiri despre cum a reușit să depășească toate momentele grele

Ana Baniciu a continuat cu noi mărturisiri despre evenimentele din acest an. Artista a găsit resursele să meargă mai departe și chiar a început o nouă colaborare pe plan muzical.

„De departe cel mai greu an din viața mea. Scenariul la care nici nu aveam forța să mă gândesc vreodată și totuși am reușit sa găsesc o cale să fac ce iubesc… Probabil, asta m-a făcut să și zâmbesc, familia, prietenii și faptul ca m-am întâlnit cu voi, datorită proiectului Dj Project care nu întâmplător a apărut când eram cu mama în spital!

M-am intalnit cu oameni zâmbitori și fericiți să mă vadă. Am cântat și am scos tot ce era de scos din mine pe scenă. Pozele astea sunt făcute într-o seara cu cantare din vara trecută și sper să vă îndemne pe toți să găsiți puterea din voi. Ea există și e imensă, faceți ce va place și ascultați universul! Vă mulțumesc!”, a scris Ana Baniciu, în încheierea postării de pe Instagram.