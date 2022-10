Ana Baniciu a admis, logodna cu Edy nu e mereu un paradis: “Uneori n-are chef să-mi dea…”

În urmă cu doar câteva zile, Ana Baniciu a fost jefuită, fiindu-i sustrasă din mașină cea mai scumpă geantă din garderobă, achiziționată chiar de Edy, logodnicul artistei. Interpreta nu a urat de rău hoților, ba din contră, le dorește noroc în vânzarea accesoriului personalizat la o sumă justă. Detaliul important al poveștii este gestul lui Edy de a o cadorisi pe Ana cu un obiect de valoare, aspect despre care fiica lui Mircea Baniciu vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Darea de mână a partenerului DJ constituie o sabie cu două tăișuri, pentru că uneori Edy aruncă mai mulți bani pe haine decât o face însăși Ana.

Acest fapt poate fi, însă, de bun augur pentru imaginea artistei, de care se îngrijește iubitul. Edy nu o lasă niciodată pe Ana să iasă din casă până nu arată ca scoasă din cutie. De multe ori, Baniciu recunoaște că își pierde cumpătul la parlamentările pentru outfituri, însă problema se rezolvă rapid, de la sine.

„Noi ne enervăm dacă se pune problema de…”

CANCAN.RO: La ce filme vă uitați voi seara, Ana?

Ana Baniciu: Lui Edy îi plac astea cu supereroi, mie nu îmi plac astea neapărat!

CANCAN.RO: Alea mai siropoase?

Ana Baniciu: Da! Dar nu de dragoste, nu îți imagina. Documentarele îmi plac foarte mult…

CANCAN.RO: Care face primul pas către împăcare și care e mai impulsiv?

Ana Baniciu: Nu ne certăm!

CANCAN.RO: Dar care e mai impulsiv?

Ana Baniciu: Nu cred că suntem impulsivi niciunul dintre noi, noi ne enervăm dacă se pune problema de întârziat. Ne enervăm la ținute, când ne îmbrăcăm, cum să ne îmbrăcăm și atunci ne enervăm, sunt tot felul de chestii din astea mici care ne enerveză, dar în rest nu avem nicio problemă. Semănăm foarte mult și cred că asta e important!

CANCAN.RO: Deci tu îl îmbraci pe el și el te îmbracă pe tine?

Ana Baniciu: El mă îmbracă, el e super fashion și are un stil aparte, are gust. Nu zic, că am și eu gust, dar el știe mai bine și atunci trebuie să-mi dea mereu o părere! Și îl stresez un pic cu părerile, îți dai seama! Uneori n-are chef să-mi dea păreri, eu mă schimb, iarăși «Ce zici?», «Nu îmi place aia!», «Bină, mă schimb iar!». Și tot așa…

„Mă gândesc cum o să fiu eu în calitate de mamă!”

CANCAN.RO: Are flerul ăsta artistic de le combină din ochi?

Ana Baniciu: Îi place foarte mult, își cumpără haine multe de mulți ani. Și atunci când tot dai pe Farfetch acolo în sus mult, le vezi, știi branduri, chestii. Eu sunt mai masculină, mai băiețel. Nu prea am fost eu cu mari branduri, fată mai simplă, domnule!

CANCAN.RO: Asta urma să întreb, care este mai cheltuitor dintre voi doi?

Ana Baniciu: Pe partea de haine el e mai cheltuitor, clar. Vrea să își cumpere haine mișto, de firmă, dar și eu cheltui o grămadă. Dar suntem chibzuiți, nu e ceva ieșit din comun, nu vă imaginați!

CANCAN.RO: Și cum o să faceți când o să aveți un copilaș care oricum crește până la 14-15 ani și Edy o să vrea să îi ia haine de firmă?

Ana Baniciu: Nu, nu, nu! Haine de firmă exclus! Din alea, știm noi, adidași din ăia care vin două săptămâni și dup-aia nu îi mai vin. Acolo intervin eu puțin!

CANCAN.RO: Te și văd mămică…

Ana Baniciu: E foarte greu, mi se pare o treabă grea. Și compar cu ce mamă am avut eu și știu ce relație am avut cu maică-mea și ce mișto m-a crescut, cred. Și mă gândesc cum o să fiu eu în calitate de mamă, nici nu pot să-mi imaginez. La momentul ăla o să primesc și superputerile!

Sursa Foto: Instagram @ana_baniciu