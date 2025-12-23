O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați

O nouă fabrică se deschide în România, la Craiova. Diehl Aviation, parte a grupului german Diehl, își extinde prezența în țara noastră cu o unitate de producție care va deservi piața aeronautică europeană. Se caută sute de angajați.

O companie germană din industria aviatică investește într-o nouă fabrică lângă Craiova, care ar urma să fie deschisă anul viitor și să creeze sute de locuri de muncă pentru români. Diehl Aviation, parte a grupului german Diehl, își extinde prezența în România cu o unitate de producție care va deservi piața aeronautică europeană.

O nouă fabrica se va deschide în România

Noua fabrică de lângă Craiova va produce diverse componente și piese destinate aeronavelor comerciale, susținând necesarul de livrări al marilor producători de avioane. Proiectul este dezvoltat de firma românească Global Vision Investment Fund (GVIF), care a obținut o finanțare de 12,7 milioane de euro de la Banca Comercială Română (BCR) pentru lucrările de construcție.

Fabrica se va deschide anului viitor și este amplasată în zona industrială de lângă Craiova. Clădirea producției va avea o suprafață totală de aproximativ 12.000 de metri pătrați, dintre care 2.500 de metri pătrați vor fi destinați birourilor de clasă A+. Întreaga unitate va fi ridicată pe un teren de circa 33.500 de metri pătrați.

De asemenea, a fost anunțat că producția ar urma să debuteze începând cu al treilea trimestru din 2026. În primă fază, compania intenționează să angajeze aproximativ 75 de persoane, iar pe termen mediu numărul total al angajaților ar putea ajunge la circa 500.

Potrivit declarațiilor furnizate de companie și partenerii locali, alegerea Craiovei pentru această investiție strategică vine și pe fondul avantajelor logistice ale zonei și a disponibilității unei forțe de muncă calificate. Acest proiect este văzut ca un pas important în consolidarea rolului României în sectorul de înaltă tehnologie și producție industrială avansată din Europa, dar și ca o oportunitate de dezvoltare economică și pentru forța de muncă locală.

Diehl Aviation este o companie germană importantă în industria aviatică, recunoscută pentru producerea de echipamente și componente pentru aeronave. Firma este furnizor pentru mari constructori de avioane precum Airbus, Boeing, Bombardier și Embraer, dar și pentru parteneri militari și operatori de avioane din întreaga lume.

