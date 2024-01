Ana Baniciu este însărcinată! “Am reușit să ținem secret mai bine de 4 luni”

Ana Baniciu și Edy Kovacs trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor! Artista a dat vestea cea mare, iar toată lumea este în extaz. Este însărcinată în luna a patra și a reușit să țină secret acest lucru până acum. Mesajul emoționant transmis de actriță!

Ana Baniciu și Edy Kovacs sunt în culmea fericirii. Cei doi amorezi așteaptă cu sufletul la gură să devină părinți pentru prima dată. Actrița din „Pariu cu viața” a dat vestea cea mare pe internet, alături de un mesaj plin de emoție. Artista are parte de cele mai frumoase momente din viața ei și a ținut să împărtășească acest lucru cu toți cei care o îndrăgesc. A reușit să țină sarcina secretă timp de 4 luni, până când a decis că este timpul să împartă bucuria ei cu toată lumea. Zis și făcut!

„Noi 3…Am reușit cumva să ținem acest secret mai bine de 4 luni de zile și mi-am dorit din suflet să fiu eu cea care vă dau cea mai importantă veste de până acum! Familia noastră se împlinește. Suntem fericiți, recunoscători și nerăbdători să ne cunoaștem iubirea cea mare… Ne aflăm pe un târam nou, necunoscut, dar sunt sigură ca ne vom descurca așa cum am făcut-o mereu! Mulțumesc, mama!”, este mesajul postat pe Instagram de artistă.

Ana Baniciu a avut parte de clipe grele în urmă cu doi ani. Și-a pierdut mama când se aștepta mai puțin, iar tragedia prin care a trecut a pus-o la pământ. Cu greu și-a mai revenit după moartea femeii care i-a dat viață. La nunta ei, vedeta a recurs la un gest special, la un scaun îmbrăcat în flori în primul rând la cununia religioasă. A fost pentru mama ei, căci și-ar fi dorit să-i fie alături în ziua cea mare. Iată că și acum, după ce a dat vestea tuturor că este însărcinată, Ana Baniciu a ținut să-i mulțumească mamei ei.

„A fost greu. Noi am stabilit nunta în momentul în care maică-mea era în spital. Poate nunta nu ar fi avut loc atât de devreme, am stabilit-o și din dorința mea de a o motiva pe ea să lupte. Ea lupta, săraca, dar nu se mai putea face mare lucru. M-am dus cu gândul ăsta constant, că ea va fi alături de mine. Eu trăiesc cu gândul ăsta, că e alături de mine și toate binecuvântările care au apărut după moartea ei, că sunt foarte multe la număr, eu le văd, toate au legătura cumva cu ea. Sunt convinsă că, de undeva de acolo, lucrează, de unde e ea, că nu știu unde e.

La nuntă a fost dificil, știu că după cununia civilă am fost cu toate florile pe care le-am primit și i le-am dus ei, iar la nuntă am făcut un lucru special, că era obsesia mea, eu voiam să știu că e și ea acolo și atunci am creat cu Alex de la Maison DADOO un scaun îmbrăcat în flori, care a fost pe primul rând la cununia religioasă. Era gol, nu s-a așezat nimeni și ăla a fost scaunul ei. Vorbesc cu ea non-stop și mă rog, cumva, ei și știu că e alături de mine. Maică-mea a fost obsedată de copilul ei, adică de mine. Toată viața ei s-a învârtit în jurul meu.

De fapt, ea nici nu mai avea, la un moment dat, viața ei. Viața ei era viața mea. O chestie foarte grea de dus. Atât pentru copil, cât și pentru ea, probabil. Așa e viața, ăsta e ciclul. Mi-au mai zis, la un moment dat, prietene care sunt credincioase că ăsta e ciclul firesc, doar că a fost cam devreme”, ne-a dezvăluit Ana Baniciu.