Ana Baniciu și soțul ei se mută într-o casă veche de un SECOL! ”Bunică-mea era obsedată de…” Detalii amețitoare!

Ana Baniciu-Kovacs este pusă pe fapte mari și face anunțul la CANCAN EXCLUSIV! Artista dezvăluie că urmează să se mute din zona de nord, direct în inima Bucureștiului, într-o casă cu un aer extrem de boem. Imobilul este unul generos, explică artista, iar valoarea emoțională a viitorului cuibușor este neprețuită. Casa de pe strada Maria Rosetti a aparținut bunicilor Anei Baniciu, iar peste doi ani urmează să împlinească un secol!

Proiectul este unul extrem de costisitor și anevoios, susține Ana Baniciu, pe fondul zonei protejate, în care casa este încadrată. Ornamentele și elementele de design vor trebui conservate, în conformitate cu cele originale, mai relatează vedeta în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV.

Ana Baniciu-Kovacs a dezvăluit cum se înțelege cu Victor, mezinul lui Mircea Baniciu: „Avem o relație bună!”

CANCAN EXCLUSIV: Tu, crescând alături de Victor, mezinul lui Mircea Baniciu, ți-ai făcut cumva „mâna” ca viitoare mamă?

Ana Baniciu-Kovacs: Este o diferență mare între noi, dar Victor e un băiat talentat pe muzică. Ăsta e blestemul lui Baniciu, nu și-a dorit ca noi să cântăm sau să fim în muzică. La mine n-a scăpat de nicio culoare, de mică, dar acum vine și Victor. Lui îi place pe techno, pe partea lui Edy. E la facultate, e la o facultate de business. Și Victor e pe drumul ăsta, el vrea să fie și DJ în timpul liber, îi place muzica, produce muzică, e un băiat talentat.

CANCAN EXCLUSIV: Și aveți o relație bună?

Ana Baniciu-Kovacs: Avem o relație bună. Urmează să se mute într-un apartament, în același bloc cu mine. Tot îl stresez «hai, odată, să ne mai prindem aici». Că noi suntem cu casa nouă, când se mută Victor o să plecăm noi.

CANCAN EXCLUSIV: Ați stabilit deja planul, decorațiunile?

Ana Baniciu-Kovacs: Noi ne mutăm într-o casă care peste doi ani împlinește un secol. Este o casă în zonă protejată și este un proiect foarte îndrăzneț. Am știut de la început în ce ne băgăm, nu e o casă pe care o faci cum ai face-o. Ești limitat la anumite chestii. Adică geamurile nu poți să le pui termopan, trebuie să le faci din lemn, cresc costurile foarte mult, totul e extra. Lemnul trebuie să fie masiv peste tot. Exteriorul trebuie să-l faci identic, sunt 7000 de modele și trebuie să ai grijă de ele.

Edy Kovacs și soția renovează casa veche de aproape un secol, a bunicilor Anei, în care urmează să se mute curând: „E un proiect costisitor!”

CANCAN EXCLUSIV: Este în zona de centru casa, nu?

Ana Baniciu-Kovacs: Da, pe la Rosetti, Parcul Icoanei, zona aia. Sunt niște case superbe. Este casa în care eu am copilărit, este casa bunicilor mei. Bunicii mei au închiriat-o acum 20 de ani, pentru că au considerat că e foarte mare și bunică-mea era obsedată de curățenie. Are aproape cinci metri înălțime tavanul. Are și o scară uriașă, interioară, care trebuia urcată și coborâtă și a fost închiriată, timp de 20 de ani, unui singur om.

Este un prieten de-ai noștri, turc, zic prieten pentru că a intrat în familie, îi zice bunicii mele «mami». Anul ăsta, a fost o discuție atât de ciudată, a trebuit eu să mă duc la el, să îi spun că noi am luat decizia să refacem casa asta și că vrem să ne mutăm. Și îmi era aiurea, cum să îl scot pe omul ăsta, care e parte din familia noastră?! A zis că nu e nicio problemă că și el și-a luat un teren la Brașov și vrea să se mute.

CANCAN EXCLUSIV: Câți metri pătrați are casa?

Ana Baniciu-Kovacs: Noi nu avem toată casa. Avem partea de sus și încă o bucată din partea de jos. Mai avem o vecină jos, dar casa are 150 mp utili, cu două terase mari, cu curte. E o casă cum ne trebuie nouă.

CANCAN EXCLUSIV: Totul va fi vintage?

Ana Baniciu-Kovacs: Nu, lucrăm cu o arhitectă foarte mișto, cu Cristina Stroe, care ne-a făcut un super proiect. Și o să fie o combinație, cu profile și tavanul, cu toate stocaturile, vintage, dar pe parte de amanajare o să fie și un pic elegant și modern. E un proiect îndrăzneț, e clar un proiect costisitor. Dar am zis să facem casa asta pentru că o avem și pentru e o bijuterie de casă, e ceva foarte special. Îi creștem și valoarea ei și stăm în centrul orașului, că ne-am săturat de zona asta de nord. Mi-a plăcut foarte mult zona asta de nord, dar acum nu o mai pot suporta și am zis că vreau să plec de aici!

