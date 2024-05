De ce a fost trimis, de fapt, Zanni în exil la Survivor All Stars. Faimosul le-a închis gura războinicilor care au protestat: „Știau că vin după ei”

Spiritele s-au încins la Survivor All Stars! După ce Zanni a pierdut duelul cu TJ Miles a fost trimis direct în exil. Cei rămași în competiția din Dominicană nu ar fi știut acest detaliu și tocmai din acest motiv au fost luați prin surprindere atunci când fostul faimos s-a întors pe traseu. Ștefania Stan și Iancu Sterp ar fi avut o reacție controversată, care a stârnit revoltă în rândul telespectatorilor, dar și a lui Zannidache. După ce a văzut imaginile difuzate la TV, trapperul nu s-a putut abține și a ținut să transmită câteva mesaje!

Totul a luat o turnură neașteptată la Survivor All Stars! Ana Porgras a fost eliminată din competiție din motive medicale, iar Zanni a fost trimis în exil, în ediția respectivă, după ce a pierdut duelul cu TJ Miles. Cei rămași în competiția din Dominicană nu ar fi știut că trapperul este dus în exil și că se va întoarce, iar atunci când au realizat au avut un mare șoc. Surprinși au rămas și atunci când au văzut că cel „eliminat” a fost Zannidache. Ștefania Stan și Iancu Sterp au avut o reacție controversată, care a stârnit un val de reacții printre telespectatori.

Imediat după ce Daniel Pavel a anunțat că Zanni a pierdut duelul cu TJ Miles, Ștefania Stan și-a pupat brățara de războinică, iar Iancu a început să zâmbească. Dacă la acel moment, fostul faimos n-a băgat de seamă aceste reacții, căci nu le-a văzut așa cum a trebuit, iată că a urmărit la TV ediția respectivă și mare i-a fost mirarea. Zanni a ținut să lămurească lucrurile legate de întoarcerea lui pe traseu, dar și despre „minusurile” pe care Faimoșii le-au avut încă de la începutul producției de la Pro TV. Asta pentru că din primă fază le-au lipsit oameni buni, sportivi din echipă, lucru care i-a dezavantajat în lupta cu Războinicii.

„Unii n-au ajuns la duel deloc pentru că nu au fost votați tot sezonul. Nimeni nu precizează diferența cu care am început din ianuarie. Stanciu Cosmin, Ștefan Ciuculescu, Chitoșcă Sebastian…dacă-mi aduceai și mie 2-3 sportivi…ne băgam noi la somn și mergeau războinicii la duel. Să joci dintr-o echipă din start mult mai slabă. Să-ți plece atâția oameni acasă din motive medicale. Să fie războinicii numeric și la individuale, să câștige 80% din recompense. Să-l trimită pe Ciobanu la războinici imediat după duel, fără nicio consecință (exil și încă un duel). Toate astea enumerate, Faimoșii luptă FOREVER orice ar fi”, a scris Zanni, în mediul online.

Zannidache a explicat motivul real pentru care a fost trimis în exil. Ana Porgras a fost eliminată din motive medicale, iar Zanni a pierdut duelul cu TJ Miles fix în aceeași ediție. Pe lângă această dezvăluire, fostul câștigător Survivor a spus lucrurilor pe nume și-n privința războinicilor.

„Și în săptămânile finale când este eliminată Ana medical, se joacă duel de exil, pentru că eliminarea a avut deja loc, se face atâta discuție că au și faimoșii un exil. Exil care nu exista dacă Ana nu era eliminată. Atât tam-tam…războinicii având toate șansele, fiind numeric mai mulți și mai buni decât faimoșii. Pentru tam-tam-ul ăsta o să le arăt eu lor ce e ăla duel.

O să vedeți de ce au făcut protest împotriva mea. Pentru că știau că vin după ei. Știau că și 100 de rezerve sportive dacă le mai aducea, tot după ei veneam. N-au mai făcut protest la Ciobanu. Au făcut la mine. Mi-e suficient, este evident. Eu am fost războinicul sezonul ăsta. Oricâte căderi psihice au avut faimoșii, TJ Miles, Ana Porgras, Ștefania Stănilă, să știți că vă iubesc. Noi am dus greul, noi am plâns, noi n-am împăcat. Nu ne-am înțeles perfect, pentru că stresul și duelurile erau pe noi. Foamea era pe noi. Stresul, eliminările erau doar pe noi (…)

Însă, cu toate astea am fost foarte bine. N-am făcut proteste și încă ceva important. La individuale, nu faimoșii au ocupat ultimele locuri. Cu asta am zis tot”, a mai scris Zannidache.