Antonio Satîru a ajuns de pe scenă direct la spital! Momentul critic prin care a trecut cel mai înalt om din România

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” l-a avut ca invitat pe Antonio Satîru, cel mai înalt om din România. Într-o discuție de excepție cu Adrian Artene, acesta a vorbit despre cum se trăiește viața la 2,20 m și ce provocări aduce, rememorând unul dintre cele mai dureroase momente, care l-a trimis de pe scenă direct la spital.

Sâmbătă, 15 iunie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care invitat a fost Antonio Satîru. Ediția a fost una captivantă, în care celebrul magician a împărtășit din provocările pe care înălțimea sa i le-a adus de-a lungul timpului.

(CITEȘTE ȘI: CEL MAI ÎNALT OM DIN ROMÂNIA, ANTONIO SATÎRU, S-A CONFESAT LA „ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE”: VIAȚA CU CAPUL ÎN NORI!)

În cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Antonio Satîru a vorbit despre cum se trăiește viața la 2,20 m, dar și ce provocări aduce. Printre altele, acesta a rememorat unul dintre episoadele cele mai grele, în care a ajuns de pe scenă direct la spital.

Mai exact, pe vremea când colabora cu Loredana Groza, în cadrul unui concert, magicianul s-a izbit puternic cu capul de o schelă de metal. Lovitura a fost una foarte puternică, iar Antonio Satîru a ajuns direct la spital.

„Cea mai gravă lovitură pe care am avut-o cu capul a fost la un concert, pe vremea când colaboram cu Loredana Groza. Eram cred că la Cluj sau Timișoara, nu mai știu. Erau zilele orașului, era scenă mare, în aer liber, totul frumos. Am dat drumul la concert și în timpul concertului intram de foarte multe ori pe lângă Loredana, făceam anumite numere de magie, ea cânta, era foarte mișto tot concertul.

Eu nu am observat însă că în timpul concertului băieții de la tehnic au lăsat o schelă metalică puțin mai jos, undeva în spatele scenei, fix pe unde erau scările de coborât de pe scenă. Iar când am terminat ultimul număr de magie am ieșit puțin mai entuziasmat că fusese un show spectaculos și când am dat să ies am dat cu capul în schela aia metalică într-un hal. A trebuit să mă duc la urgențe, să mă coase, a fost o întreagă nebunie în seara aia. Mi-au pus și colac din ăla în jurul gâtului”, a mărturisit Antonio Satîru.