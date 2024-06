Alex Dobrescu șochează din nou! ”Am iubite, le cresc și îmi fac alți copii!”

Declarație șoc făcută de Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bărbatul a mărturisit că nu-l interesează deloc faptul că are interzis să-și mai vadă copiii pe care-i are din două relații. În același timp, el și-a precizat prioritățile, care nicidecum nu-i includ pe cei doi minori. Dobrescu are ordin de protecție atât împotriva fostei neveste, Cristina Dobrescu, cât și împotriva actriței, cu care are o fiică. Ambele s-au adresat instanței, după ce și-au acuzat fostul iubit de acte de violență.

Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran, are doi copii, o fiică, cu actrița, și un băiat, Noah, cu fosta soție, Cristina Dobrescu. Bărbatul nu și-a mai văzut însă minorii de săptămâni bune. Fostele partenere au reușit să obțină în instanță ordin de restricție împotriva lui, după ce l-au acuzat de acte de violență.

În prezent însă, Dobrescu și-a luat gândul de la copiii săi și are cu totul alte planuri, care nu-i include pe cei doi. Mai mult, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, acesta a spus că nu este deloc afectat, în acest moment, de decizia instanței.

CITEȘTE ȘI: A ”LOVIT” CU UN NOU SHOW DE ZILE MARI ÎN BURICUL CAPITALEI! CRISTINA CIORAN, ÎNSĂRCINATĂ CU EL, E ISTORIE! EA E NOUA IUBITĂ A LUI ALEX DOBRESCU!

„Sunt mult prea inteligent și frumos ca să rămân blocat”

„Nu mă interesează nimic din trecut. Nu mă doare absolut deloc. Am câte o iubită tânără, săptămânal. Acum le cresc pe ele. Îmi fac alți copii. Sunt un promotoriu de care se sparg toate valurile. Sunt mult prea inteligent și frumos ca să rămân blocat. E timpul să merg mai departe, ca să fac loc altor relații și altor copii”, a declarat acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Vreau bani și fete tinere”

Totodată, Dobrescu spune că principalul său scop în viitorul apropiat este să se îmbogățească și să trăiască viața cu care este obișnuit.

„Vreau orice. Copii, averi, bani, excursii, fete tinere, șprițuri. Mă bucur de viață din toate pozițiile.

Prin lege, nu am voie să-mi văd copiii. Singurul meu obiectiv este acum evenimentul petrecere de pe 28 iunie, pe care-l organizez. Unul exclusivist, cu lume bună. Doar intrarea costă 50 de euro”, a completat acesta.

CITEȘTE ȘI: DEZVĂLUIRI BOMBĂ! PRIETENUL LUI ALEX DOBRESCU A DAT-O ÎN VILEAG PE CRISTINA CIORAN: MESAJE ULUITOARE ÎN LEGĂTURĂ CU SARCINA! ”BEBELUȘUL ESTE DOAR AL MEU! TRĂDAREA NU SE IARTĂ!”

Obligat să poarte brățară de supraveghere la picior

Actrița Cristina Cioran, cu care Alex Dobrescu are o fetiță, a obținut ordin de restricție împotriva acestuia, pe o perioadă de zece luni, în urma scandalului care a avut loc la domiciliul acesteia. Bărbatul a fost acuzat de acte de violență, iar după judecarea apelului făcut de vedeta TV, la prima sentință nefavorabilă acesteia, fostul său partener a fost obligat de instanță să poarte timp de zece luni brățară de supraveghere, la picior și să nu se mai apropie de aceasta și nici de fiica lor, Ema.

De asemenea, Alex Dobrescu are interzis să mai ia legătura sub orice formă cu mama fiului său, Cristina Dobrescu.

„Ambele sunt invidioase pe tinerețea mea. Și pe succesul meu”, ne spunea acesta, referindu-se la cele două femei din viața sa, care au cerut ordin de protecție împotriva lui.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.