De necrezut! A văzut moartea cu ochii la 28 de ani după ce a fost lovită de fulger, iar de atunci prezice viitorul

Elizabeth Krohn a fost lovită de un fulger – pe vremea când avea 28 de ani – incindent care a venit cu o sperietură zdravănă, dar și cu o binecuvântare. Invitată în cadrul unui podcast, femeia a povestit cum a văzut moartea cu ochii, cum a avut o conversație cu bunicul ei decedat – care a informat-o că va urmează să devină din nou mamă și că va divorța. De atunci, americanca a devenit clarvăzătoare și a prezis cele mai mari catastrofe și tragedii din ultimii 35 de ani.

În vârstă acum de 63 de ani, Elizabeth Krohn își aduce aminte și acum ziua în care a fost lovită de un fulger. Avea doar 28 de ani și își ducea cei doi copii la sinagoga locală, era o zi de septembrie ploioasă și se proteja sub o umbrelă. A simțit cum fulgerul a lovit în umbrelă și undele de curent s-au oprit în verigheta de pe degetul său. Atunci a crezut că este ultima zi din viața sa. Femeia povestește cum a simțit că sufletul i-a părăsit trupul și a reușit să se vizualizeze din spațiu – în timp ce corpul ei era întins pe asfalt.

Elizabeth Krohn a început să aibă vise profetice

După ce a simțit cum se detașează de propriul trup, femeia a povestit că a ajuns într-un fel de loc luminat, o grădină care nu semăna cu nimic din ceea ce văzuse până atunci pe Pământ. Acolo a fost locul în care s-a întâlnit cu bunicul ei decedat. Bărbatul i-ar fi dat de ales, dacă vrea să rămână acolo sau să se întoarcă alături de copiii ei. Tot atunci, Elizabeth a fost informată că va mai avea un copil, dar și că va divorța de tatăl celor mici.

După incident, femeia a fost internată în spital – timp de câteva săptămâni – din cauza arsurilor suferite. În acea perioadă, Elizabeth a început să aibă vise despre catastrofele ce urmau să se petreacă, vise care aveau să-i schimbe cele mai fundamentale înțelegeri despre ceea ce reprezintă lumea din jurul ei, cum funcționează ea și ce se află dincolo de ea, Începuse să aibă probleme de concentrare, nu se mai înțelegea cu soțul ei – din cauza viziunilor diferite despre viață, iar în cele din urmă s-a ajuns la divorț – eveniment prezis de bunicul ei decedat.

Una dintre tragediile pe care le-a prezis a avut loc în 1966 – când avionul Boeing 747 s-a prăbușit în Oceanul Atlantic. La bordul aeronavei se aflau 230 de persoane, detalii și cifre pe care femeia le visase înainte de catastrofă: ”Am început să am coșmaruri despre tsunami, cutremure și prăbușiri de avion. Am visat corect numărul zborului și numărul de oameni de la bord”, a spus Elizabeth.