Cătălin Zmărăndescu, dezvăluiri surprinzătoare după eliminarea de la Survivor All Stars! „Am rugat pe toată lumea să nu fiu filmat, dar nu s-a putut”

Competiția Survivor All Stars a ajuns la final pentru Cătălin Zmărăndescu după duelul cu Zanni. Fostul sportiv s-a întors în România și acum a decis să vorbească despre lucrurile nevăzute din cadrul competiției din Dominicană și a răspuns tuturor acuzelor ce i s-au adus. Faimosul nu a mai putut răbda și le-a dat peste nas celor care îl critică vehement. Ce dezvăluiri a făcut Cătălin Zmărândescu?

Cel mai proaspăt eliminat din competiția Survivor All Stars este Cătălin Zmărăndescu. Faimosul a făcut față traseelor dure din Dominicană, și-a depășit adversarii, însă duelul cu Zanni l-a trimis acasă. Sportivul nu are regrete în ceea ce privește eliminarea, însă s-a arătat deranjat de acuzele ce i se aduc și mai ales de cei care nu îl cred când spune că acum este un alt om, unul care și-a îndreptat fața către credință.

Proaspăt întors din Dominicană, Cătălin Zmărăndescu s-a prezentat în emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a vorbi despre traseul său din cadrul competiției. De această dată, Faimosul și-a dorit să arate o altă fața a lui, una pe care a descoperit-o recent. Mai exact, după ce a crezut că se confruntă cu unele probleme de sănătatea foarte grave, fostul sportiv și-a îndreptat atenția către Dumnezeu și a devenit un credincios ca la carte, lucru pe care l-a susținut și la Survivior All Stars.

Însă, nu mulți au fost cei care au crezut în această schimbare, așa că l-au acuzat că ar juca, de fapt, un rol. Ei bine, în fața acestor acuze Cătălin Zmărăndescu nu a putut să tacă și a subliniat că timpul va demonstra credința lui. De asemenea, luptătorul a mai punctat că el nici nu a vrut să scoată în față acest aspect și chiar i-a rugat pe producători să nu îl filmeze atunci când se ruga sau când citea Biblia. Însă această dorință nu i-a fost respectată, de multe ori fiind difuzate cadre cu el, cu cartea în mână.

„Timpul vă va demonstra dacă eu sunt schimbat sau nu, dacă credința mea este puternică sau nu este puternică. Este o luptă de la care am plecat. Știu că am avut un trecut foarte tumultuos și foarte controversat. Acum asta simt, asta fac. Lumea poată să mă judece.

Am rugat pe toată lumea, în momentul în care mă rog să nu fiu filmat. Nu s-a putut face lucrul ăsta. E adevărat, în baracă mai mult am citit din Biblie, nu m-am implicat în nimic. Am vrut să vadă și orășenii cum e să trăiești la țară. Al doilea motiv e că dacă am încercat să fac ceva, m-am certat cu toată lumea, acum nu am vrut să fac absolut nimic, să văd dacă mă mai cert. Simplu, nu am vrut să fac absolut nimic, în sezonul meu am vrut să construiesc. Dacă îi deranja, puteau să-mi spună. Nu i-a deranjat”, a declarat Cătălin Zmărăndescu, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.