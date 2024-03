Iubita lui Jador, eliminată de la Survivor All Stars?! Ce s-a întâmplat în tribul Războinicilor

După Jador, și iubita lui ar putea părăsi Survivor All Stars 2024. Dacă manelistul a fost descalificat, Oana Ciocan este la un pas să fie eliminată pe considerente sociale, dar și sportive. Ce s-a întâmplat, de fapt, la consiliul de eliminare după ce ”Faimoșii” au câștigat proba de imunitate.

Miercuri, 13 martie 2024, valul de înfrângeri a luat sfârșit pentru echipa roșie. ”Faimoșii” sunt tot mai motivați să câștige și au pus la cale o nouă strategie pentru a înfrânge echipa albastră. De data aceasta chiar au reușit, iar rezultatele s-au văzut pe traseu – unde au câștigat lupta pentru imunitate – a doua victorie consecutivă, trimițând echipa albastră la nominalizare.

„Am reînviat ca pasărea Phoenix! De dimineață am făcut o retrospectivă a ceea ce s-a întâmplat și am realizat că trebuie să facem o analiză a adversarului de fiecare dată, cu toate punctele slabe. Am realizat ce trebuie să facem, care sunt greșelile noastre”, a spus Andrei Ciobanu.

Oana Ciocan, iubita lui Jador, la un pas de eliminare de la Survivor All Stars

După ce au scăpat de verigile slabe din echipă, se poate spune că ”Faimoșii” au pus punct unui lung șir de ghinioane. Miercuri seară, echipa roșie a câștigat proba de imunitate, ceea ce înseamnă că doi ”Războinici” vor ajunge la duelul eliminatoriu – unul dintre ei fiind propus de Ștefania Stănilă, cea care a câștigat colanul de imunitate.

În consiliul tribal – care va fi difuzat în episodul din această seară (joi, 14 martie 2024) al Survivor All Stars, de la Pro Tv, votul general al tribului albastru a mers către Lola Crudu, din cauza rezultatelor slabe din ultima perioadă, dar și de pe toată durata competiției. Concurenta propusă se află pe locul 16 din toti cei 18 ”Războinici”, în clasamentul jocurilor câștigate în cele 9 săptămâni de la All Stars 2024.

Votul Ștefaniei Ștefan, câștigătoarea colanului de imunitate, a mers către Oana Ciocan. Motivul? Iubita lui Jador este într-o formă sportivă slabă și, totodată, e cu gândul mai mult la proaspătul ei logodnic manelist, ceea ce nu a picat deloc bine echipei ”Războinicilor”. Drept urmare, duelul pentru eliminare se va disputa între Lola Crudu și Oana Ciocan, existând mari șanse – prin prisma vârstei și a concentrării Lolei – ca viitoarea doamnă Jador să fie cea care va părăsi competiția.

