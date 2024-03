Oana Ciocan, reacție surprizătoare după ce Jador a cerut-o de soție la Survivor: “Bă, ce e asta?!”

Jador a fost descalificat de la Survivor All Stars, dar nu putea pleca din Republica Dominicană fără să își vadă iubita, pe Oana Ciocan, noua concurentă din tabăra Războinicilor. Iar ca povestea de drgaoste să fie și mai emoționantă, artistul a decis să își ceară sufletul pereche în căsătorie. Totuși, reacția tinerei a fost una surprinzătoare.

De-a lungul timpul, Jador a avut mai multe relații, însă acum totul pare să se fi schimbat în viața lui. Celebrul manelist este hotărât să devină bărbat de casă, așa că i-a pus iubitei sale marea întrebare. A fost prima cerere în căsătorie din istoria concursului. Emoțiile au fost la cote maxime, fiind un moment atât de special. Cei doi îndrăgostiți nu și-au putut stăpâni nici lacrimile. Oana Ciocan a fost total surprinsă de gestul cântărețului.

Jador le-a cerut producătorilor să îi permită să o vadă pe Oana Ciocan înainte de a părăsi Republica Dominicană. Într-un cadru romantic, celebrul manelist a decis să facă pasul mare. S-a așezat în genunchi, iar apoi și-a început discursul.

Jador a mărturisit că, inițial, s-a gândit să o ceară în căsătorie la un concert, însă apoi a decis să facă acest pas în Republica Dominicană pentru că acolo a cunoscut-o pe Oana Ciocan. Mai mult decât atât, artistul este sigur că ea este femeia care îl va face tată.

„Am cunoscut-o aici. Trebuia să o cer aici și să aibă în inimă, că e femeia mea. Gata, mă însor. Am și nași, am tot ce vreau eu. Mă pun la casa mea. Nu îmi spune «nu» niciodată. Se comportă cu mine cum se comportă tata cu mama. Fix aceeași chestie. Îmi e rușine să îi spun că o iubesc. Este fata cu care îmi doresc să am copii.”