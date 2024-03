Fosta iubită a lui Jador, reacție uluitoare după ce a aflat că artistul a cerut-o pe Oana Ciocan în căsătorie: „Pe toate voia să le ia de neveste”

Jador pare să fie în al nouălea cer după ce a cerut-o în căsătorie pe Oana Ciocan. Artistul este fericit că și-a găsit aleasa, însă nu toată lumea pare să creadă în sentimentele sale. Simina Loica, fosta iubită a cântărețului, a reacționat după ce a aflat marile vești și s-a arătat destul de sceptică. Reacția brunetei i-a surprins pe mulți.

Simina Loica și Jador au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Puterea Dragostei. Relația lor a fost una scurtă, însă muți sunt cei care și-ar dori să îi vadă, din nou, împreună. Însă, fiecare a mers mai departe și nu par să mai existe șanse de împăcare. Cu toate acestea, bruneta a avut câteva cuvinte de spus despre noua relație a artistului.

Deși între Simina și Jador nu mai este nimic, fosta parteneră a cântărețului a reacționat după ce a aflat despre cererea în căsătorie pe care fostul ei iubit a făcut-o chiar la Survivor All Stars. Bruneta a avut numai cuvinte de laudă la adresa Oanei Ciocan, însă pe Jador nu l-a menajat deloc.

Tânăra nu s-a arătat prea impresionată de sentimentele pe care le mărturisește Jador. Mai mult, aceasta a punctat că discursul cântărețului a fost același și în cazul fostelor partenere și că pe toate voia să le ceară în căsătorie.

Așa că Simina Loica speră ca de această dată povestea să dureze mai mult, însă s-a arătat extrem de sceptică.

„A cerut-o de soție? Știu că spun că se căsătoresc, dar ce părere să am eu? Eu nu am văzut-o în realitate, dar am înțeles că e o fată finuță. Eu știu că lui genul acesta de femeie îi place.

Îi transmit casă de piatră și să nu fie cu asta, ca și cu celelalte. Pentru că eu știu că în ultimul timp pe toate iubitele lui voia să le ia de neveste și să facă copii cu ele. Și s-a sfârșit cu despărțire și cu… Cum face el!”, a declarat Simina Loica, potrivit Viva.ro.