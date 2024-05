BANC | „Bulă, ce dietă ții?”

Dragi cititori, ziua bună se cunoaște de dimineață! CANCAN.ro vă pune la dispoziție un banc copios ca să vă continuați ziua într-o notă pozitivă. Este important să începeți fiecare zi cu zâmbetul pe buze. O zi în care nu ați râs este o zi pierdută. Protagonistul bancului de astăzi este nimeni altul decât simpaticul și îndrăgitul Bulă!

Iată gluma pe care v-o propunem în această dimineață:

– Bulă, am auzit că te-ai apucat de regim. Ce dietă ții?

– Dieta „de-a v-ați ascunselea”.

– Și cum e asta?

– Mănânc doar pe furiș!

Asta nu este tot! O zi fără distracție este o zi pierdută. CANCAN.ro v-a mai pregătit încă o surpriză! Bucuria și veselia sunt la ele acasă. Nu uitați să zâmbiți în fiecare zi. Continuați-vă ziua într-o notă pozitivă. Mai jos vă așteaptă o serie specială de bancuri bonus.

Citește și: BANCUL ZILEI | „UNDE STAI, DENISA?”

Alte bancuri amuzante cu Bulă. Râzi cu lacrimi!

Mama lui Bula statea de vorba la cofetarie cu doua vecine. Subiectul: cat de mult castiga copiii lor.

Prima:

– Vasile, baiatul meu, a ajuns mare chirurg si are atat de multi bani incat a facut cadou o masina unui prieten de-al lui.

A doua:

– Gheorghita al meu a ajuns mare avocat si are atatia bani incat a facut cadou un apartament unui prieten de-al lui.

Mama lui Bula:

– Bula al meu n-a invatat nimic, nu s-a ales nimic de el, e somer si se drogheaza. Si, colac peste pupaza, e si homosexual. Norocul lui ca are doi amanti, unul doctor si unul avocat, care i-au facut cadou o casa si o masina.

Profesoara ii intreaba pe copii ce fel de meserii au tatii lor…

-Gigel, tatal tau ce meserie are?

-Inginer! raspunde acesta.

-Foarte Bine! Dar tatal tau Ionel?

-Avocat! raspunde Ionel.

-E o meserie foarte buna! Bula, tatal tau ce meserie are?

-Medic stomatolog agricol !

-Pai Bula, cum vine asta ?

-Pune dinti la grebla!

Citește și: BANC | „AM VĂZUT-O PE FIICĂ-TA CU UN DOMN”