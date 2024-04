Cătălin Zmărăndescu oferă o lecție de bunătate, civism și aplecare către Dumnezeu, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV. Întors de la Survivor ALL STARS, fostul luptător a divulgat cele mai noi detalii despre jocurile de culise din competiția de la Pro TV. Show-ul de supraviețuire a fost și cel care l-a ajutat pe Zmără să-și descopere, accidental, o problemă serioasă de sănătate.

Pe scurt, Faimosul este suspect de cancer, boală ce trebuie ținută sub atentă observație. Prin credință și cumsecădenie, Cătălin Zmărăndescu tratează totul cu detașare, zâmbind. S-a împăcat și cu fiul cel mare, Mihai, după aproape șase ani de la scindare. L-a cunoscut și pe Patrick, nepoțelul său, iar relația pare să le meargă de minune. Singurul aspect ce ar mai fi de clarificat ține de interacțiunea dintre Luiza, soția lui Cătălin, și Mihai, fiul cel mare al Faimosului.

( NU RATA: SUSPECT DE CANCER! CĂTĂLIN ZMĂRĂNDESCU, DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE: ”O LUASEM RAZNA, MEDICUL A ÎNCERCAT SĂ NU MĂ SPERIE…” )

Cătălin Zmărăndescu a spus totul despre împăcarea cu Mihai, fiul său cel mare: „Ne-am văzut, mi-am cunoscut și nepotul, pe Patrick!”

CANCAN EXCLUSIV: Știu că te-ai împăcat și cu Mihai, fiul tău. Tu l-ai sunat?

Cătălin Zmărăndescu: Da, m-am împăcat cu Mihai, eu l-am sunat.

CANCAN EXCLUSIV: Ți-a răspuns din prima?

Cătălin Zmărăndescu: Trebuia să-mi răspundă din a doua?! Mi-a răspuns direct și a zis «da, tată».

CANCAN EXCLUSIV: Crezi că aștepta telefonul ăsta?

Cătălin Zmărăndescu: Cred că da, îl aștepta. Sunt multe lucruri de spus despre ceea ce s-a întâmplat. Dar în momentul ăsta spun așa «stop, ce-a fost a fost», vom încerca să reclădim ceea ce s-a stricat. Nu mai contează cine a fost vinovatul, ca de obicei adevărul e la jumătate, ca în orice situație. De ce să stau să mă contrazic, pe ce?! Am argumente pentru orice a spus el. Poate și el are argumente pentru ce am spus eu, dar de fapt eu n-am prea spus nimic. N-am dat niciodată în el și n-am să dau niciodată în el. Cert este că are o viață frumoasă în momentul ăsta și eu mă bucur pentru el. Vorbim, uneori mai des, uneori mai rar, uneori deloc, cum avem timp.

CANCAN EXCLUSIV: V-ați și văzut?

Cătălin Zmărăndescu: Ne-am văzut, mi-am cunoscut și nepotul, l-am văzut și pe Patrick. Să râdem, mă uit la el, «ochii sunt de la nu știu cine, obrajii sunt de la nu știu cine, de la cine sunt urechile?!». Zic «păi uită-te la mine și la tine în oglindă și vezi de la cine sunt urechile, are urechile noastre, suntem urecheați toți», a început să râdă. Vorbim momentan, mai sunt lucruri de pus la punct, dar am convenit amândoi că ceea ce s-a stricat timp de șase ani de zile nu poate fi reparat pocnind din degete. O luăm cu pași mici, vedem ce va fi.

( CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN ZMĂRĂNDESCU, DEZVĂLUIRI SURPRINZĂTOARE DUPĂ ELIMINAREA DE LA SURVIVOR ALL STARS! „AM RUGAT PE TOATĂ LUMEA SĂ NU FIU FILMAT, DAR NU S-A PUTUT” )

„El mai are niște lucruri de setat cu soția mea, cu Luiza, sunt problemele lor!”

CANCAN EXCLUSIV: El i-a cunoscut pe cei mici, ai tăi?

Cătălin Zmărăndescu: A cunoscut-o pe Matilda, rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile. Momentan am convenit și cu el, copiii încă nu știu că sunt frați, Matilda e mică, nu știu cum va percepe situația asta. Am încercat să am câteva discuții cu ea mai pe departe, nu pot să uit niciodată când s-a născut Vladimir, l-am adus acasă, Matilda a fost foarte încântată «wow, bebe». Și când a văzut că-i dăm lui atenție, zice «gata, că m-am săturat, nu-l duceți de acasă?!». Deci gândește-te cum a fost șocul ei atunci, pentru că ea era universul nostru atunci și a mai apărut încă cineva. Și atunci, un copil percepe altfel lucrurile. Trebuie răbdare, lucrurile se vor regla cu credință și cu ajutor. El mai are niște lucruri de setat cu soția mea, cu Luiza, sunt problemele lor, ei trebuie să și le seteze amândoi.

CANCAN EXCLUSIV: Faceți Paștele în formulă completă, vă vedeți la un grătar?

Cătălin Zmărăndescu: Noi știm ce este în momentul ăsta, știm ce a fost în trecut, dar nimeni nu știe ce e mâine. Când crezi că lucrurile vor fi bune, vor fi bune, nu pot să fiu negativist, niciodată n-am fost negativist în viața mea, cu atât mai mult acum, nu pot să fiu. Așa că lucrurile merg înainte, înapoi știm ce este. Dacă te uiți înapoi, te împiedici și te doare. De ce să te uiți înapoi?! Uită-te în față și atunci nu te mai împiedici.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.