Ea este iubita lui Miron Cozma! După ce a făcut scandal la Parchet, fostul lider al minerilor a devenit, brusc, galant cu...

Miron Cozma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, s-a prezentat luni dimineaţă la Parchetul General, pentru a fi audiat în dosarul Mineriadei din iunie 1990, în care este acuzat de infracţiuni contra umanităţii. ”Regele Huilei” s-a arătat destul de afectat de cele întâmplate, dar femeia alături de care și-a refăcut viața sentimentală, în urmă cu șase ani, avea să-i aline rănile din suflet. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi și vă prezintă, în exclusivitate, imaginile!

Miron Cozma a intrat, din nou, în atenția presei după ce luni a ajuns la Parchet, unde a fost audiat în dosarul Mineriadei. Regele Huilei a devenit mult mai discret cu viața sa și a intrat parcă într-un con de umbră până recent. După o viață în care a avut multă putere, dar totodată multe poveri, bărbatul a decis să-și trăiască viața și iubirea departe de ochii curioșilor. După despărțirea de Marinela Nițu, fostul lider al minerilor din Valea Jiului și-a refăcut viața! Discretă relație!

Iată ce a făcut Miron Cozma după ce a dat cu subsemnatul la Parchet

(VEZI ȘI: MIRON COZMA, DEZVĂLUIRE INCREDIBILĂ: “AM VRUT SĂ-L ÎMPUȘC PE ION ILIESCU LA COTROCENI, ÎN 1991!”)

În plină zi, Miron Cozma și actuala lui iubită au plecat cu treabă prin oraș. CANCAN.RO a dat de cei doi la ansamblul rezidențial din Nordul Capitalei în care locuiesc. Îmbrăcat într-o ținută elegantă, costum negru cu vestă, cămașă albă, Miron Cozma nu avea cum să treacă neobservat. Cu freza care îi este deja semnătură și o pereche de ochelari de soare, fostul lider al minerilor din Valea Jiului și actuala parteneră au plecat de acasă în jurul orei 10 dimineața. Miron Cozma era destul de gânditor, pesemne, cele întâmplate în ultimele zile l-au afectat.

Miron Cozma nu și-a uitat, însă, manierele acasă, dimpotrivă. A ajuns primul la mașină, o Dacia Logan, și i-a deschis iubitei sale portiera. Cei doi au urcat în mașină, iar Miron a călcat accelerația.

(CITEȘTE ȘI: CE S-A ÎNTÂMPLAT CU OUĂLE LUI MIRON COZMA. PERIPEȚIILE ”REGELUI HUILEI” LA ALIMENTARĂ)

Cum se comportă ”Regele Huilei” cu partenera sa

Miron Cozma și actuala iubită au o relație de șase ani, însă nu au în plan să-și unească destinele. Partenera de viață a bărbatului este regizor și scenarist, iar Miron Cozma o descria ca fiind o femeie modestă, inteligentă, cu ochii turcoaz… pe care, însă, nu o iubește.

„Pentru prima dată îi spun unei femei partenera mea de viață, nu iubita mea. Culmea ironiei, este o femeie modestă chiar dacă are două facultăți, regizor, scenarist, să vedeți cum cântă, e artist, a fost pe MTV. Are ochii turcoaz, 0,06 la sută matematic din populația lumii are ochii ca ai ei. Nu a fost niciodată femeia mea, a fost căsătorită. Singurul bărbat din viața ei a fost soțul ei, de care a divorțat. Când a rămas pe drumuri, am luat-o eu. Eu nu iubesc! Repet, doar pe Dumnezeu și familia! E partenera mea de viață, atât!”, spunea Miron Cozma la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.