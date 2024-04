Suspect de cancer! Cătălin Zmărăndescu, dezvăluiri cutremurătoare: ”O luasem razna, medicul a încercat să nu mă sperie…”

Cătălin Zmărăndescu oferă o lecție de bunătate, civism și aplecare către Dumnezeu, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV. Întors de la Survivor ALL STARS, fostul luptător a divulgat cele mai noi detalii despre jocurile de culise din competiția de la Pro TV. Show-ul de supraviețuire a fost și cel care l-a ajutat pe Zmără să-și descopere, accidental, o problemă serioasă de sănătate.

Pe scurt, Faimosul este suspect de cancer, boală ce trebuie ținută sub atentă observație. Prin credință și cumsecădenie, Cătălin Zmărăndescu tratează totul cu detașare, zâmbind. S-a împăcat și cu fiul cel mare, Mihai, însă mai multe detalii despre noul stil de viață al lui Zmără puteți afla direct de la vedetă, în cele ce urmează.

Cât despre concurenții rămași în Republica Dominicană, aceștia pot fi urmăriți la Survivor ALL STARS de marți până joi, începând cu 21:30.

Cătălin Zmărăndescu, credincios la Survivor ALL STARS și în lupta cu diagnosticul medicului: “Poate să fie malign sau benign!”

CANCAN EXCLUSIV: Îmi vorbești despre întoarcerea către Divinitate, cum s-a produs, care a fost momentul declanșator?

Cătălin Zmărăndescu: A venit a doua oportunitate cu Survivor, zic «de ce să mă duc la Survivor, de ce să accept?!». Am o academie de sport la Târgoviște, mi-am băgat căldura în sală, mi-am făcut niște îmbunătățiri, zic «am niște bani buni de dat pentru treaba asta, merită, mă duc la Survivor, iau banii grămadă, plătesc, să nu mă doară capul». Zic «măcar termin cu sala asta definitiv, stau liniștit, îmi văd de ale mele», cam asta a fost în capul meu.

A venit ziua în care trebuie să faci vizita medicală. Auzeam «ăla probleme cu genunchii, ăla nu știu ce, ăla nu știu ce». Îmi zice pe final, făcusem radiografiile la genunchi, la spate, îmi zice doctorul «stai cel mai bine dintre ei, fizic». Și eu zic «dar ce e pata aia pe picior?», am văzut o pată neagră pe femurul piciorului stâng. I-am rugat frumos, mi-au dat filmul și am început să mă duc. Nu era în regulă, o pată destul de urâtă pe interiorul femurului stâng.

M-am dus, am discutat cu medicul ortoped, a încercat omul să nu mă sperie, mi-a zis «poate să fie malign sau benign». Dar zice «ar trebui să stai liniștit, pentru că nu a afectat marginile osoase, poate să nu fie», oricum în capul meu deja o luasem razna, «bă, am copii de crescut». Mai am doi din altă căsătorie, care sunt mari, băiatul face 25 de ani în iunie, fata face 23, îi am pe ceilalți mici – o am pe Matilda care are cinci ani și jumătate, Vladimir trei ani și jumătate. Te gândești «ăștia nici nu știu cu ce se mănâncă viața, sunt la început, trebuie să am grijă de ei, cum fac asta?!». Eu nu cred că mi-am încheiat încă socotelile cu pământul ăsta, mai am de lucru. M-am dus, mi-am făcut analize peste tot, urmează să le fac din nou la șase luni, la un an de zile, la doi ani de zile.

Cătălin Zmărăndescu: „Dacă asta va fi să fie pentru mine pedeapsa, o duc până la capăt așa cum este!”

CANCAN EXCLUSIV: Verdictul care a fost?

Cătălin Zmărăndescu: Verdictul a fost că este benign, nu prezintă o structură pe care o prezintă de obicei cancerul, rămâne de văzut ce fa vi pe viitor, dacă va fi nevoie să facă puncție, să vadă exact, să extragă. Momentan ar fi OK.

CANCAN EXCLUSIV: Nu evoluează?

Cătălin Zmărăndescu: Nu știu, putem să vedem la următoarele analize, n-am un istoric. Mi-a spus «te-ai fi putut alege cu pata aia de când te-ai născut».

CANCAN EXCLUSIV: Tu cum nu ai văzut pata până acum, sportiv fiind?

Cătălin Zmărăndescu: Nu știu, mă gândesc cum de nu s-a văzut la celălalt Survivor, de exemplu. Hai, că am ieșit din activitatea sportivă de șapte opt ani. Nu am văzut-o niciodată.

CANCAN EXCLUSIV: Îți este teamă?

Cătălin Zmărăndescu: Nu am niciun fel de teamă. Am atâta încredere în Dumnezeu și în Maica Domnului, încât nu îmi pasă ce va fi. Pentru că Ei vor avea grijă de tot ceea ce se întâmplă. Dacă asta va fi să fie pentru mine pedeapsa, o duc până la capăt așa cum este. Nu-mi mai pun niciun fel de întrebări. Dacă Dumnezeu spune «trebuie să faci chestia asta și s-o duci pentru că meriți», asta fac. Dacă este doar o sperietură și nu este nimic, înseamnă că Dumnezeu nu vrea ca eu să fiu bătut în așa fel încât să mă chinuiesc cu lucrul ăsta. Dacă o luăm și pe parte medicală, medicina a evoluat destul de mult în momentul ăsta, sunt soluții.

