Pe rețelele de socializare, Alex Bodi a notat un mesaj subliminal pentru Bianca Drăgușanu. Dacă în urmă cu un an o răsfăța în locuri exotice și pline de viață, anul acesta, bărbatul s-a prezentat în același loc, dar fără blondină.

În ultima oră, Alex Bodi a postat o serie de imagini din vacanța sa. Fostul partener de viață al Biancăi Drăgușanu și-a arătat tatuajele și pătrățelele într-un loc de vis, Coasta de Azur, acolo unde, în urmă cu un an, se afla cu blondina. Tot în luna iulie a anului trecut, Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au mers la Monaco pentru a petrece momente de neuitat împreună.

”Same place, same attitude like one year ago…just less people and bigger goals!” (trad. ”Același loc, aceeași atitudine ca anul trecut, însă mai puțini oameni și mai multe țeluri!”), este mesajul scris de Alex Bodi în dreptul imaginilor de pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Bodi Alex (@officialbodialex)

Anul trecut, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au plecat împreună în vacanță, pe Coasta de Azur

Pe vremea aceea, cei doi se împăcaseră și au luat bilete pentru o vacanță de vis. Aceștia se aflau la Monaco, locul unde multe celebrități merg. Atunci, cei doi au mers în stațiunea Villefranche-sur-Mer, iar imaginile pe care le-a ”derulat” pe Instagram sunt incendiare.

Bianca s-a bucurat din plin de însorita vacanță din exclusivista stațiune unde mai mult celebritățile își fac loc. Vremea a fost superbă, iar dotările din stațiune sunt la cele mai mari standarde. Firește! Iar Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au reușit atunci chiar să iasă în evidență, pentru că au format un cuplu care, de regulă, a atras atenția prin prezență.

View this post on Instagram A post shared by 𝓑𝓲𝓪𝓷𝓬𝓪 𝓓𝓻𝓪̃𝓰𝓾𝓼𝓪𝓷𝓾 🌟 (@biancadragusanu18)

sursă foto: arhivă CANCAN, instagram Alex Bodi