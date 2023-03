Vica Blochina, pregătită să dea pe spate showbiz-ul românesc! Fanii au rămas uimiți când au auzit de noul ei proiect

Vica Blochina se numără printre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. De când a format un cuplu cu Victor Pițurcă, blondina a intrat în atenția publicului și a apărut adesea pe prima pagină a ziarelor. Pe parcursul timpului, fosta dansatoare a reușit să capete o comunitate impresionantă de fani, pe care acum i-a impresionat cu cel mai recent proiect al său.

Vica Blochina a decis că este momentul perfect să lase pe toată lumea cu gura căscată. La începutul acestui an, fosta iubită a lui Victor Pițurcă a intrat în vizorul românilor după ce a renunțat la viața de lux, pentru a-și testa limitele în competiția din Republica Dominicană. Chiar dacă a fost eliminată înainte de a ajunge într-un stadiu avansat al concursului, această experiență a inspirat-o extrem de tare pe vedetă. Drept pentru care, aceasta a decis să își facă propriul său show.

Vica Blochina își face propria emisiune

Chiar dacă și-a obișnuit admiratorii să apară pe micile ecrane, de data aceasta, Vica Blochina se va axa pe mediul online, unde își dorește să își lanseze un podcast. Blondina mărturisește că cei care o apreciază o să o poată vedea la fel de asumată și sinceră ca atunci când apare la televizor, însă își dorește ca abordarea propriului ei show să fie una mai libertină.

„Când am avut acces la social media, am avut o revelație, parcă „m-a pleznit” peste ochi, în capul meu blond, o idee. Mi-am dat seama că mai multă lume se exprimă din ce în ce mai mult în mediul online, unde se vorbește liber, fără inhibiții și mi-am dat seama ce mare impact am în momentul în care am început să vorbesc cu urmăritorii mei.

Fiecare dintre noi are publicul lui care îi așteaptă poveștile, dar care nu urmărește televizorul.Eu am fost cea mai judecată și cea mai arătată cu degetul persoană din showbiz-ul românesc, dar am ținut pieptul și am fost super asumată. Nu va vedea publicul altă Vica, ci va vedea o abordare a mea mult mai liberă și mai personală. Eu am fost întotdeauna autentică și nu am jucat niciodată un rol oriunde am fost”, a declarat Vica Blochina pentru Ego.ro.

