A trișat la Survivor România și a recunoscut! Vinovata a dezvăluit totul în direct, la Pro Tv

După ce a ieșit din competiția Survivor România a recunoscut că a trișat. O concurentă, care a fost eliminată, a vorbit despre emisiunea de la Pro TV și despre lucrurile pe care le-a făcut atunci când nimeni nu a văzut-o.

Concurenții care au acceptat provocarea Survivor România sunt puși în diferite ipostaze, mai ales, în momentul în care trebuie să renunțe la anumite lucruri care îi fac fericiți. Totuși, o fostă concurentă a găsit o cale pentru a se putea bucura de micile plăceri, când nimeni nu era atent.

VEZI ȘI: Vica Blochina, dezvăluiri uluitoare după eliminarea lui DOC de la Survivor România: ”Ada provoacă!”

Concurenta de la Survivor România care recunoaște că a trișat

Cea despre care este vorba a făcut parte din echipa Faimoșilor și a fost eliminată cu ceva timp în urmă. Este vorba despre Vica Blochina,cea care a făcut primele declarații despre momentul în care a ales să trișeze și să profite de puțină neatenție din partea celor din jur.

Se pare că totul a avut loc din cauza nevoii constante de dulce. Astfel, Vica a făcut rost de mai multă ciocolată pe care a preferat să o împartă și cu alte fete din echipa sa. Pe lista „trișoarelor” se mai adaugă Carmen Grebenișan și Bianca Patrichi. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a făcut dezvăluirile în timpul emisiunii moderate de Cătălin Măruță.

„Toată ziua fetele mele plângeau după ciocolată. Carmen plângea de dulciuri. Pe drum, eu am ginit la niște băieți din ăștia niște ciocolată, pe care eu am luat-o. Am împărțit-o în trei și le-am dat-o. Amenda e foarte mare, zbori. Am fost ca o mamă, lui Bianca îi spălam chiloții și sutienele, de dimineață. Bia, când a găsit momentul prielnic, s-a dus la Ada și i-a spus”, a precizat Vica Blochina.

NU RATA: Edan a distrus-o pe Vica Blochina! Copilul s-a mutat cu Pițurcă și nu mai vrea să vină acasă

Cum se înțelegea Faimoasa cu restul colegilor săi

Vica Blochina a vorbit cu sinceritate despre relațiile de prietenie pe care se presupune că le-a legat la Survivor România. Fosta concurentă susține că deși la început Bianca Patrichi îi era prietenă, ulterior lucrurile au ajuns să se schimbe destul de mult, cea din urmă încercând să o atace cu fiecare ocazie.

Și despre băieții din echipa sa Vica a avut ceva de spus, mai ales despre Jorge și Ionuț Iftimoaie. Dacă despre cântăreț fosta concurentă a emisiunii din Republica Dominicană are numai cuvinte de laudă, nu putem spune același lucru și despre fostul luptător.

„Din punct de vedere sportiv, e foarte slab. Când am ajuns în competiție, între ei a fost o luptă psihologică. Ionuț nu a fost bun pe traseu, nici acum nu e, de acolo a devenit așa”, a spus fosta concurentă la Survivor România.