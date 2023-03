Edan a distrus-o pe Vica Blochina! Copilul s-a mutat cu Pițurcă și nu mai vrea să vină acasă

Vica Blochina (47 de ani) nu trece prin cea mai bună perioadă din viaţa sa. Surse din anturajul vedetei au dezvăluit recent că fiul ei a decis să se mute cu tatăl lui, Victor Pițurcă (66 de ani), în urmă cu două luni. Se pare că blondina suferă enorm din acest motiv şi încearcă să rezolve această situaţie.

Vica Blochina a încercat să ţină ascunsă problema pe care o are cu fiul său, Edan, însă, la un moment dat nu s-a mai putut abţine şi a răbufnit. În cadrul emisiunii „Survivor România”, fosta concurentă a recunoscut că între ea si tânărul în vârstă de 15 ani lucrurile nu sunt deloc roz.

”Fiul meu nici nu mai vorbește cu mine. Mi-a spus că dacă vin aici nu o să mai vorbim. În timpul probei, când am văzut că mai am de dărâmat un triunghi, m-am gândit că trebuie să aduc acest punct pentru fiul meu. Și am făcut-o. O să fie tare mândru de mine. O să-i demonstrez că mama lui este cea mai bună”, a spus Vica Blochina.

CITEŞTE ŞI: CUM ARĂTA VICA BLOCHINA ÎN TINEREȚE, CÂND I-A SUCIT MINȚILE LUI VICTOR PIȚURCĂ. LITUANIANCA DE LA SURVIVOR 2023 ERA BALERINĂ ÎN MELODY DIN BUCUREȘTI

Dezvăluirile vedetei au fost confirmare recent de apropiaţii săi. Se pare că, Edan nu îşi mai doreşte să locuiască cu mama lui, iar blondina încearcă acum să se acomodeze cu această situaţie.

„Nu știu nimic de fiul Vicăi, decât că este la tatăl lui. Ea nu vorbește cu nimeni despre acest subiect. Nimic, dar chiar nimic! Știu că se văd constant, vorbesc la telefon și cam atât. Băiatul o să locuiască de acum cu tatăl lui, el mai vine pe la ea, dar cam atât.

Vicăi îi este greu cu situația în care se află acum, dar a asimilat totul și se adaptează din mers. Ea spune că îi este mai bine copilului acolo, așa zice ea, nu știu de ce a ajuns la concluzia asta. Nu justifică motivul, evită total subiectul”, a declarat o persoană apropiată de Vica pentru click.ro.

Câţi bani a primit Vica Blochina la Survivor România 2023

Joi, 2 ianuarie 2023, Vica Blochina a fost eliminată de la Survivor România. Timp de 4 săptămâni a încercat să dea tot ceea ce are mai bun, însă publicul i-a decis soarta în competiție. Potrivit mai multor informații apărute în presă, blondina a fost plătită săptămânal cu 3.000 de euro, iar dacă facem un calcul rapid, vedeta a încasat, în total, suma de 12.000 de euro.

„Pentru mine această competiție a fost extrem de grea. Și dacă ar fi fost să rămân aici, pentru mine ar fi fost un calvar. Nu am vrut să demotivez colegii și am încercat tot timpul să stau pe pozitiv, dar întotdeauna, cumva, m-am conectat cu casa. Mi-am dorit. M-am rugat la Dumnezeu astăzi să rămână Ada în competiție, pentru că știam că are nevoie să stea aici”, a declarat Vica după ce a aflat că va pleca din Republica Dominicană.