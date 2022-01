Primele declarații ale Dariei Radionova după despărțirea de Alex Bodi. Musculosul ar fi înșelat-o cu Ema Uta: ”Şi dacă ar fi cu Regina Elisabeta, tot ar înşela-o cu o menajeră”

Alex Bodi și Daria Radionova s-au despărțit, iar de această dată… se pare că ruptura este una definitivă! Rusoaica a făcut primele declarații, după ce musculosul ar fi înșelat-o cu Ema Uta.

Alex Bodi și Daria Radionova au pus punct relației lor. După câteva luni în care totul a fost numai lapte și miere și au mers în diverse vacanțe împreună, iată că situația s-a schimbat la 180 de grade. Musculosul a plecat, de această dată, într-o escapadă în Bahamas. Nu cu Daria, ci cu Ema Uta!

Alex Bodi a făcut tot posibilul ca iubita lui să nu afle despre ”mica lui aventură”, dar fotografiile postate de Ema Uta în același loc l-ar fi dat de gol. Daria Radionova, însă, era convinsă că iubitul ei va călca strâmb din nou și s-a prins imediat. Rusoaica susține că musculosul nu se va schimba niciodată din acest punct de vedere și că nu îi va putea fi fidel niciunei femei. (CITEȘTE ȘI: CUM AR FI AJUNS ALEX BODI ȘI FIZZ LA „CUȚITE”. CRIPTOMONEDELE, MĂRUL DISCORDIEI?!)

„Am ştiut de la început că nu a fost în Africa. Nu am vrut să fac scandal. Doar m-am uitat la circ cu mama mea şi am râs în fiecare zi din ce în ce mai mult de felul în care minţea şi inventa poveşti amuzante. Mă gândeam ce altceva mai poate spune. A fost foarte amuzant. A crezut că este un bărbat atât de inteligent, un erou. Probabil el a crezut în propria „poveste”. Singura diferenţă este că de această dată chiar nu îmi pasă.

Această persoană nu se va schimba niciodată. Ştiu asta. El a făcut aceste jocuri înainte şi le va face din nou, chiar dacă a jurat în faţa lui Dumnezeu pe copiii lui că nu vorbeşte cu alte femei. Acesta este stilul lui. Ce a făcut nu este o surpriză. Ar fi fost o surpriză dacă era un om decent şi matur, responsabil pentru cuvintele sale. Nu femeile sunt problema. Problema este el şi niciodată nu se va schimba. Şi dacă ar fi cu Regina Elisabeta, tot ar înşela-o cu o menajeră”, a declarat Daria Radionova în exclusivitate la Antena Stars.

Motivul pentru care s-au despărțit în urmă cu un an

Când toată lumea aștepta cu sufletul la gură să îi vadă în fața altarului, Alex Bodi și Daria Radionova au decis să meargă pe drumuri separate. I-a fost alături în momentele cele mai grele, dar în urmă cu un an musculosul și-a acuzat fosta iubită de faptul că și-a schimbat atitudinea odată cu plecarea ei în Londra.

Pe de altă parte, Daria Radionova a mărturisit că motivul principal al despărțirii a fost atitudinea lui Alex Bodi și gelozia excesivă. Fanii celor doi nu mai știu pe cine să creadă, după toate acuzațiile și reproșurile pe care aceștia și le-au adus. În timp ce Daria spunea că ea a fost cea care a pus punct relației, Alex Bodi mărturisește că el a decis de fapt acest lucru și a făcut publice mesajele de la fosta iubită. (VEZI ȘI: ALEX BODI A ÎNCEPUT NOUL AN CU STÂNGUL! AFACERISTUL ARE O PROBLEMĂ NEBĂNUITĂ DE SĂNĂTATE ȘI VA AJUNGE PE MASA DE OPERAȚIE: „E DE CEVA TIMP, AM TOT AMÂNAT”)

Șatena a dezmințit tot ce a spus Alex Bodi, iar apoi a mărturisit că nu mai vrea să audă de el nici în ruptul capului. Asta până când a decis să-i dea o nouă șansă la finalul anului trecut. Se pare, însă, că nici de această dată relația lor nu a mers.