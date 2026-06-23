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Irina Fodor a recunoscut tot, de ziua soțului ei: ”Observ că Diana te urmează!”

De: Elisa Tîrgovățu 23/06/2026 | 18:06
Irina Fodor a recunoscut tot, de ziua soțului ei: ”Observ că Diana te urmează!”
Irina Fodor, mesaj pentru Răzvan de ziua lui: „Pentru siguranța ta, notițele rămân arhivate” / Sursa foto: Social media
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Răzvan Fodor a sărbătorit împlinirea vârstei de 51 de ani. Cu această ocazie, soția lui, Irina, i-a transmis un mesaj plin de umor, dar și de emoție pe rețelele de socializare. Cei doi sunt împreună de mulți ani, fiind căsătoriți din 2010. Chiar și așa, ei continuă să își arate afecțiunea la fel ca la începutul relației.

Prezentatoarea TV a împărtășit pe rețelele sociale o fotografie cu tortul aniversar și a vorbit despre cât de important este actorul în viața familiei lor.

Irina Fodor a povestit urmăritorilor că păstrează în telefon numeroase note cu replicile haioase ale soțului ei. De asemenea, ea a menționat că fiica lor, Diana, pare să fi moștenit același simț al umorului. Tortul pregătit pentru aniversare a atras, de asemenea, atenția fanilor.

Mesajul pe care l-a postat Irina Fodor de ziua soțului ei

În mediul online, prezentatoarea TV a publicat imagini alături de Răzvan, însoțite de un mesaj personal. Irina Fodor spune că are atât de multe idei și notițe salvate în telefon încât ar putea oricând să le transforme într-o carte. Totuși, ea recunoaște că, în viața lor de zi cu zi, Răzvan este cel care aduce cel mai des buna dispoziție și umorul în casă.

„Am în telefon zeci de notițe cu perlele lui. Zeci. Uneori mă gândesc că, dacă le-aș aduna pe toate, ar ieși ori o carte de succes, ori un motiv serios de îngrijorare. Adevărul este că el este motorul hazului în casa noastră.

Are talentul rar de a face oamenii să râdă fără să se străduiască prea tare și de a transforma cele mai banale situații în amintiri”, a scris Irina Fodor pentru soțul ei.

Sursa foto: Social media

Diana Fodor, pe urmele tatălui său

În același context, prezentatoarea a mărturisit că viața de zi cu zi ar fi mult mai lipsită de energie și culoare fără Răzvan Fodor. Totodată, Irina Fodor spune că și fiica lor, Diana, pare să fi moștenit simțul umorului.

„Universul nostru mic ar fi mult mai puțin colorat fără tine, iubirea mea. Și mult mai puțin amuzant. Și sincer, observ că Diana te urmează. Altfel nu pot să îmi explic tortul ăsta de ziua ta.

La mulți ani, iubirea mea! P.S. Pentru siguranța ta, notițele rămân în continuare arhivate. Deocamdată”, se mai arată în mesajul Irinei pentru Răzvan Fodor.

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