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Mesajul lui Radu Vâlcan pentru Răzvan Fodor, în ziua în care artistul a împlinit 51 de ani

De: Andreea Stăncescu 22/06/2026 | 16:51
Mesajul lui Radu Vâlcan pentru Răzvan Fodor, în ziua în care artistul a împlinit 51 de ani
Ce urare i-a transmis Radu Vâlcan lui Răzvan Fodor / Sursa foto: Social media
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Răzvan Fodor își sărbătorește astăzi ziua de naștere, împlinind 51 de ani. Cu această ocazie specială, numeroși apropiați i-au transmis gânduri frumoase, însă unul dintre cele mai apreciate mesaje a venit din partea bunului său prieten, Radu Vâlcan. Cei doi se cunosc de mulți ani și au construit o relație de prietenie solidă, petrecând frecvent timp împreună alături de familiile lor.

Ajuns la 51 de ani, Răzvan Fodor continuă să fie una dintre cele mai apreciate figuri din televiziunea românească. De-a lungul carierei sale, acesta a reușit să își construiască un nume puternic atât în televiziune, cât și în muzică, fiind apreciat de public pentru carisma, umorul și autenticitatea sa. În plan personal, se bucură de o familie frumoasă și de numeroase realizări care îi completează parcursul profesional.

Radu Vâlcan și Răzvan Fodor sunt prieteni de mai mulți ani și nu au lăsat succes întâlnit să le strice relația. Cei doi comunică des, se întâlnesc pentru diferite evenimente și chiar merg în vacanțe împreună.

Pe lângă relația lor de prietenie și soțiile lor, Irina Fodor și Adela Popescu, sunt la rândul lor foarte apropiate, motiv pentru care cele două familii se întâlnesc adesea în cadrul unor momente petrecute împreună.

Sursa foto: Social media

Ce mesaj a transmis Radu Vâlcan pentru Răzvan Fodor

În ziua aniversării sale, Radu Vâlcan a ales să îi transmită un mesaj public în mediul online, prin care și-a exprimat aprecierea pentru omul și prietenul pe care îl are alături de atâția ani. Prezentatorul TV a evidențiat calitățile care îl definesc pe Răzvan Fodor, de la devotamentul față de familie până la loialitatea și principiile sale.

„Astăzi este ziua lui Răzvi. Prea multe nu sunt de zis. De fapt, sunt multe. De exemplu: este un om extraordinar, un prieten bun, un critic de excepție, un tată exemplar, un soț pe măsură. O ființă cu principii sănătoase. Mulțumim pentru că ești în viața noastră!”, a transmis Radu Vâlcan, pe Instagram, în dreptul unei fotografii în care apare alături de Răzvan Fodor.

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