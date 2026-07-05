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Psihologii susțin că toți oamenii care NU salută pe WhatsApp au acest defect comun

De: Elisa Tîrgovățu 05/07/2026 | 08:38
Psihologii susțin că toți oamenii care NU salută pe WhatsApp au acest defect comun
Psihologii susțin că toți oamenii care NU salută pe WhatsApp au acest defect comun
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Felul în care comunicăm pe WhatsApp și pe alte platforme de mesagerie spune mai multe despre personalitatea noastră decât am fi tentați să credem. Potrivit specialiștilor în psihologia comunicării digitale, un detaliu aparent banal, respectiv lipsa unui simplu salut la începutul conversației, poate trăda o trăsătură comună de comportament.

În ultimii ani, psihologii au analizat intens obiceiurile utilizatorilor din mediul online. Concluziile arată că persoanele care omit formule precum „Bună”, „Salut” sau „Bună dimineața” tind să manifeste ceea ce experții numesc o lipsă de empatie digitală. În unele cazuri, comportamentul este asociat și cu un pragmatism dus la extrem.

Specialiștii subliniază că nu există o regulă universală care să se aplice tuturor. Există situații în care interlocutorii comunică frecvent și renunță în mod natural la formulele de introducere. Totuși, atunci când acest tipar apare constant, el poate indica faptul că persoana pune accent exclusiv pe eficiență și rapiditate.

Mai puține emoții, mai mult egocentrism

Psihologii explică faptul că oamenii care intră direct în subiect consideră adesea că formulele de politețe reprezintă o pierdere de timp. În realitate, spun experții, ei confundă eficiența cu graba. Acest stil de comunicare poate trăda o doză de egocentrism. Asta pentru că expeditorul acordă o importanță atât de mare propriului timp și propriei urgențe, încât nu mai ține cont de confortul emoțional al persoanei care primește mesajul.

Explicația vine și din conceptul psihologic cunoscut drept „teoria minții”. Ideea descrie capacitatea unei persoane de a înțelege că ceilalți au emoții, gânduri și perspective diferite de ale sale. În comunicarea scrisă, lipsa unui salut poate sugera că expeditorul nu conștientizează impactul pe care îl poate avea.

De exemplu, un text precum „Trimite-mi documentul acela” poate fi interpretat ca un ordin rece sau chiar agresiv, chiar dacă intenția expeditorului a fost doar aceea de a economisi timp. Din acest motiv, specialiștii recomandă introducerea unei formule simple de salut înainte de solicitare. Câteva cuvinte de politețe pot schimba complet tonul conversației și pot contribui la o comunicare mai plăcută și mai eficientă.

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