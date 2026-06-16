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Justin Trudeau explică de ce a lipsit de la debutul Canadei la Cupa Mondială: „Datoria de iubit a fost pe primul loc”

De: Paul Hangerli 16/06/2026 | 08:10
Justin Trudeau explică de ce a lipsit de la debutul Canadei la Cupa Mondială: „Datoria de iubit a fost pe primul loc”
Trudeau a absentat de la meciul Canadei, sursa-colaj CANCAN.RO
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Fostul premier canadian Justin Trudeau a stârnit numeroase reacții după ce a absentat de la primul meci al Canadei la Cupa Mondială 2026. Politicianul a dezvăluit însă că a avut un motiv cât se poate de personal: a ales să fie alături de iubita sa, cântăreața Katy Perry, care a urcat pe scenă la ceremonia de deschidere a turneului.

Criticat pentru că a lipsit de la meciul Canadei

În timp ce naționala Canadei debuta la Cupa Mondială găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic, Justin Trudeau s-a aflat la Los Angeles, unde a asistat la ceremonia de deschidere a competiției.

Absența sa de la meciul reprezentativei canadiene a generat numeroase comentarii pe rețelele sociale, mulți internauți întrebându-se de ce fostul prim-ministru nu a fost prezent pentru a-și susține echipa națională.

Răspunsul plin de umor al lui Trudeau

Confruntat cu valul de critici, Trudeau a răspuns într-o manieră relaxată și autoironică.

„Uneori, îndatoririle unui iubit devotat sunt pe primul loc”, a scris el pe platforma X.

Totuși, politicianul a ținut să precizeze că susține în continuare echipa Canadei în competiție, adăugând: „Știți foarte bine pentru cine țin să câștige trofeul”.

Mesajul a fost însoțit de un emoji cu steagul Canadei.

Katy Perry, printre vedetele ceremoniei de deschidere

Katy Perry a fost una dintre artistele principale ale ceremoniei care a marcat startul Cupei Mondiale 2026.

Vedeta americană a interpretat piesa „Wonder” înaintea meciului dintre Statele Unite și Paraguay.

Pe scenă au mai urcat artiști precum Tyla, Future, Anitta și Lisa.

În același timp, la Toronto au avut loc propriile festivități dedicate debutului Canadei la turneu, unde publicul a fost încântat de recitalurile artiștilor Michael Bublé și Alanis Morissette.

Povestea de dragoste dintre Trudeau și Katy Perry

Relația dintre Justin Trudeau și Katy Perry a devenit subiect de interes public încă din vara anului 2025.

Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, iar cei doi și-au confirmat oficial povestea de dragoste în decembrie același an.

De atunci, cuplul a devenit tot mai deschis în privința relației și apare frecvent împreună la evenimente publice, susținându-se reciproc în proiectele profesionale.

Noi începuturi după despărțiri celebre

Justin Trudeau și-a încheiat mariajul cu Sophie Grégoire Trudeau în 2023, după 18 ani de căsnicie. Cei doi au împreună trei copii.

În ianuarie 2025, Trudeau a anunțat și retragerea din funcția de lider al Partidului Liberal din Canada, punând capăt unei perioade de nouă ani în care a condus guvernul canadian.

La rândul său, Katy Perry a fost căsătorită cu Russell Brand între 2010 și 2012, iar ulterior a avut o relație de lungă durată cu actorul Orlando Bloom. Cei doi au împreună o fiică, Daisy Dove, și și-au anunțat despărțirea în vara anului trecut.

Gestul lui Trudeau de a fi prezent la ceremonia în care a cântat Katy Perry pare să confirme încă o dată că relația lor traversează una dintre cele mai fericite perioade.

CITEȘTE ȘI: De la zvon la realitate: Orlando Bloom duce relația cu modelul elvețian Luisa Laemmel la următorul nivel, dar nici Kate Perry nu se lasă mai prejos

Katy Perry, noi detalii despre relația cu Justin Trudeau. „Nu știam cât de generoasă poate fi karma”

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