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De ce trece timpul mai repede când îmbătrânim, potrivit medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”

De: Irina Maria Daniela 14/07/2026 | 05:40
De ce trece timpul mai repede când îmbătrânim, potrivit medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”
De ce trece timpul mai repede când îmbătrânim, potrivit medicului Mihail Pautov. Sursa foto> colaj CANCAN.ro
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Medicul Mihail Pautov a explicat de ce timpul trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Acesta susține că este vorba despre matematică, dar și despre modul în care creierul percepe timpul. Află detalii!

De ce trece timpul mai repede când îmbătrânim

Un aspect sesizat de tot mai mulți români este trecerea rapidă a timpului pe măsură ce îmbătrânesc. Mulți oameni trecuți de o anumită vârstă susțin că lor li se pare că zilele trec mult mai repede decât în perioada în care erau copii, adolescenți sau tineri.

În trecut, vacanțele ni se păreau că trec greu, dar acum clipim și parcă trebuie să ne întoarcem la muncă. Cunoscutul medic Mihail Pautov a abordat și el acest subiect pe pagina sa oficială de Facebook. Potrivit lui, copiii percep diferit timpul deoarece se află la începutul vieții, pe care abia încep să o experimenteze pe toate planurile.

„Zboară timpul mai repede? Când erai copil, o vară părea că ține o veșnicie. Acum, un an întreg zboară și nici nu-ți dai seama când a trecut. Nu e doar o impresie și are o explicație care, cel puțin pe mine, m-a pus pe gânduri.

Prima parte ține de o matematică simplă. Pentru un copil de cinci ani, un an înseamnă a cincea parte din toată viața lui, o felie uriașă. Pentru un om de cincizeci, același an e doar a cincizecea parte, o fărâmă. Cu cât trăim mai mult, cu atat fiecare an cântărește, proporțional, tot mai puțin”, susține dr. Mihail.

Cum percepe creierul timpul

Mihail Pautov susține că organul nu măsoară timpul cu ceasul, cum o facem când suntem la birou, ci cu amintirile pe care le formează. Pentru copii, toate noile experiențe sau începuturi lasă o urmă adâncă în creierul micuților, motiv pentru care li se pare că timpul este mai lung.

„Dar partea cu adevarat interesantă e alta. Creierul nu măsoară timpul cu ceasul, ci cu numărul de amintiri noi pe care le formează. Copilăria e plină de premiere: prima zi de școală, primul prieten, primul loc nou văzut, primul zbor cu avionul sau mers cu trenul, totul e pentru prima oară. Fiecare experiență nouă lasă o urmă adâncă, așa că timpul pare bogat și lung”, a mai spus acesta.

Rutina ne afectează percepția timpului

Specialistul susține că adulții au, în mare parte, aceeași rutină zilnic. Acest lucru poate să facă fiecare zi să semene cu cealaltă, afectând percepția despre timp. Un lucru care ar putea schimba acest lucru este introducerea de experiențe sau lucruri noi în viața noastră. Pe scurt, să ne dăm voie să experimentăm indiferent de vârsta pe care o avem!

„Ca adulți, însă, intram în rutină. Același drum spre serviciu, aceleași zile care seamănă una cu alta. Creierul, care nu mai are aproape nimic nou de înregistrat, comprimă săptămâni întregi într-o singură amintire cețoasă care se tot repetă. Așa se face că un an banal pare că a trecut cât o clipă. Apropos, deja e mijlocul verii, parcă ieri ne-am scris dorințele pentru noul an”, le-a spus medicul urmăritorilor săi.

Un truc pe care medicul Mihail Pautov îl recomandă este întreruperea rutinei, chiar și cu un lucru care poate ni se pare banal. Poate o rută diferită spre job, o experiență inedită, o călătorie nouă sau să învățăm o abilitate nouă. Toate aceste lucruri ajută creierul, per total, să se mențină sănătos cât mai mult timp.

„Vestea bună e că poți păcăli puțin treaba asta. Nu neapărat făcând mai mult, ci făcând mai des ceva nou. Un drum diferit, o experiență pe care n-ai mai trăit-o, o călătorie altfel, o abilitate pe care o înveți de la zero. Noutatea îi dă din nou creierului ceva de reținut și îți face viața să pară, în amintire, mai plină și mai lungă. Poate că secretul nu e neapărat să trăim mai mulți ani, ci să ne umplem anii cu mai multă viață”, a mai punctat dr. Mihail Pautov.

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