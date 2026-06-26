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Medicul Mihail Pautov explică de ce hidratarea este esențială vara. Greșeala pe care mulți români o fac în zilele caniculare

De: Paul Hangerli 26/06/2026 | 05:40
Medicul Mihail Pautov explică de ce hidratarea este esențială vara. Greșeala pe care mulți români o fac în zilele caniculare
Mihail Pautov subliniază importanța hidratării vara, sursa-colaj CANCAN.RO
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În perioadele cu temperaturi ridicate, hidratarea corectă devine una dintre cele mai importante măsuri pentru menținerea sănătății. Medicul Mihail Pautov atrage atenția că nu este suficient să bem apă doar atunci când apare senzația de sete și oferă câteva recomandări simple care pot preveni deshidratarea și complicațiile asociate acesteia, în special în cazul persoanelor care suferă de boli autoimune.

Nu aștepta să ți se facă sete pentru a bea apă

Pe timpul verii, organismul pierde cantități importante de lichide prin transpirație, iar senzația de sete apare, de multe ori, atunci când deshidratarea a început deja. Din acest motiv, medicul recomandă consumul constant de apă pe parcursul întregii zile, chiar și atunci când nu simțim nevoia imediată de a bea.

În plus, hidratarea nu înseamnă doar apă băută din pahar. Fructele și legumele bogate în apă contribuie și ele la refacerea rezervelor de lichide și sunt deosebit de utile în zilele toride.

„Atât de important să te hidratezi corect. Acum, e bine să bei apă constant, bineînțeles, nu doar când simți sete, să consumi alimente care au apă pentru a compensa pierderile de apă.”

Alcoolul favorizează deshidratarea

Mihail Pautov atrage atenția că unele băuturi pot accentua pierderea de lichide din organism. În special alcoolul și alte substanțe cu efect diuretic pot favoriza deshidratarea, motiv pentru care este recomandat ca acestea să fie limitate, mai ales în perioadele cu temperaturi extreme.

În schimb, apa rămâne cea mai bună alegere pentru menținerea echilibrului hidric al organismului.

„E bine să eviți alcoolul și alte substanțe care te pot deshidrata.”

Dacă uiți să bei apă, folosește tehnologia în avantajul tău

Medicul spune că multe persoane cunosc recomandările privind hidratarea, însă uită pur și simplu să le pună în practică. O soluție simplă este folosirea unei alarme pe telefon sau a aplicațiilor dedicate, care trimit notificări regulate și permit monitorizarea cantității de apă consumate.

Aceste metode pot transforma hidratarea într-un obicei zilnic și pot preveni perioadele lungi în care organismul rămâne fără suficiente lichide.

„Dacă îți dai seama că uiți, da? Auzi de sfatul ăsta, dar totuși uiți să bei apă cum trebuie, pune-ți, dom’le, o alarmă pe ceas. Setează pe ceas, pe telefon, alarma la fiecare oră să te anunțe că bei apă. Sau caută aplicații. Sunt atât de multe aplicații care îți aduc aminte că trebuie să bei apă. Intri pe aplicație și notezi de fiecare dată când ai băut apă. Ai băut, ai notat, ai notat, ai notat. Ai uitat, aplicația te anunță.”

Deshidratarea poate agrava simptomele unor boli

Hidratarea este importantă pentru toată lumea, însă pentru persoanele care suferă de boli autoimune poate avea un rol și mai important. Potrivit medicului, lipsa lichidelor poate intensifica inflamația și poate accentua simptomele neurologice asociate acestor afecțiuni.

De aceea, menținerea unui aport constant de apă reprezintă o măsură simplă, dar esențială pentru protejarea organismului în sezonul cald.

„Deshidratarea, în principiu, poate intensifica inflamația și simptomele neurologice, deci e bine să rămâi constant hidratat dacă ai o boală autoimună.”

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