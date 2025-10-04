Livia EX-Bordea şi-a băgat coada, însă artistul a rupt vraja! Spike, accidentat, dar amorezat! E topit după Sabrina

Spike a închis de tot capitolul „Livia”. Și-a făcut o nouă iubită, iar relația pare să meargă din ce în ce mai bine, dacă analizăm bine activitățile celor doi. CANCAN.RO are imagini tari cu artistul și blondina care i-a sucit mințile, Sabrina Sarrad, la o sesiune de shopping „tech”. Chiar dacă sunt la început, când focul e puternic și fluturașii își fac de cap, nu prea i-am văzut afectuoși în public. Ce-i drept, era și cam complicat pentru Spike, din cauza cârjelor pe care este nevoit să le poarte. Să fie oare necazul lui pricinuit de vreo „vorbă de duh” aruncată de ex-iubita Livia?

Relația dintre Livia, fosta soție a lui Cătălin Bordea, și Spike a părut să fie una destul de intensă, cu trăiri și emoții la cote maxime. Cu toate acestea, artistul și-a găsit rapid o nouă iubită, la polul opus ca aspect față de Livia (probabil să nu-i mai stârnească amintiri). Blondă, voluptoasă, cu mici ajustări făcute pe la cabinetul esteticianului, Sabrina a făcut ce-a făcut și l-a vrăjit pe rapper.

Apropo de vrăjit…pentru că tot vă spuneam mai sus că Spike are o problemă cu piciorul și este nevoit să poarte cârje, dar să nu cumva să nu-și fi băgat coada chiar Livia. 😁 Nu de alta, dar vă amintiți că de curând, de ziua ei de naștere, scria cu litere de-o șchioapă pe tortul ei „Witches don’t age”( Vrăjitoare nu îmbătrânesc).

Spike, din brațele Liviei, la brațul Sabrinei

Știți cum se spune, cui pe cui se scoate, iar Spike n-a pierdut vremea suferind după Livia. Iar relația cu Sabrina pare să fie una destul de serioasă, nu se mai ascund nici pe rețelele de socializare, fac și shopping împreună, ca un cuplu sudat. De data aceasta, ținta a fost un magazin de gadgeturi, acolo unde au petrecut câteva minute bune, s-au uitat la laptopuri, iar într-un final, au și achiziționat unul.

Sabrina, ca o iubită grijulie, i-a luat vesta lui Spike, care probabil se încălzise în magazin, a cărat ea și laptopul și nici nu l-a scăpat din ochi pe artist. Ea era îmbrăcată cu o fustă lungă, mulată, albă, care îi lăsa la vedere formele, un top asortat și o jachetă. Despre Spike n-ar fi multe de comentat la capitolul outfit. Simplu, jeansi largi, o bluză gri, șapcă, ochelari și…cârje.

