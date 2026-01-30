Acasă » Știri » Cum sunt păcăliți oamenii cu „metoda porumbelul”. Un bărbat a fost păgubit cu 52.000 de lei

Cum sunt păcăliți oamenii cu „metoda porumbelul”. Un bărbat a fost păgubit cu 52.000 de lei

De: Andreea Stăncescu 30/01/2026 | 12:36
Cum sunt păcăliți oamenii cu „metoda porumbelul”. Un bărbat a fost păgubit cu 52.000 de lei
Un bărbat a pierdut 52.000 de euro

A apărut o nouă metodă de înșelăciune! Un bărbat din Cluj-Napoca a fost jefuit și a rămas fără 52.000 de lei. Scenariul este unul banal, însă escrocii au reușit să păcălească mai multe persoane în acest fel. 

„Metoda porumbelul” a fost descoperită recent de polițiști, după ce un bărbat în vârstă de 89 de ani din Cluj-Napoca a fost jefuit de patru indivizi care au profitat de buna sa credință. Infractorii au pus la cale un scenariu aparent banal, susținând că o pasăre ar fi rămas blocată în podul locuinței și că este necesar să intre pentru a verifica situația.

Cum sunt păcăliți oamenii cu „metoda porumbelul”

Folosind acest pretext, doi dintre suspecți au pătruns în casa victimei, în timp ce ceilalți doi au rămas în exterior, pentru a supraveghea zona și a se asigura că nu apar martori. Odată ajunși în interior, aceștia au profitat de neatenția bătrânului și au sustras o sumă considerabilă de bani, precum și bijuterii din aur care aparțineau unei rude.

„Metoda porumbelul” te lasă fără bani

Valoarea totală a prejudiciului s-a ridicat la 52.000 de lei. În urma investigațiilor, polițiștii au reușit să îi identifice pe cei patru bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 41 de ani, provenind din județele Cluj și Mureș. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși într-un centru de arest preventiv. Din fericire, bunurile furate au fost recuperate integral, iar ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz.

„În data de 28 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Cluj Napoca- Compartimentul Investigaţii Criminale, au dispus reţinerea pentru 24 de ore faţă de patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 19 şi 41 de ani, domiciliaţi în judeţele Cluj şi Mureş, bănuiţi pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Din cercetări a rezultat că, în data de 20 octombrie 2025, doi dintre bărbaţi ar fi pătruns fără drept într-un imobil din municipiul Cluj Napoca, profitând de vârsta înaintată a persoanei vătămate, un bărbat de 89 de ani, pe care l-ar fi indus în eroare sub pretextul unei situaţii nereale. În acelaşi timp, ceilalţi doi ar fi asigurat supravegherea zonei şi sprijinul acestora”, se arată într-o informare trimisă joi de reprezentanţii IPJ Cluj,

CITEȘTE ȘI: Codin Maticiuc trage un semnal de alarmă privind consumul de substanțe din România: „La noi, dacă e să cazi, te-ai dus”

Un bărbat din Botoșani a făcut un credit de 50.000 de euro. Ce a făcut cu banii e ireal

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4 ani în care l-ați văzut aproape seară de seară”
Știri
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4…
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare un taximetrist și care este motivul invocat
Știri
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din...
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și sancțiuni
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu zero”
go4it.ro
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu...
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! ...
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4 ani în care l-ați văzut aproape seară de seară”
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare ...
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare un taximetrist și care este motivul invocat
Orașul din România în care s-au născut cei mai mulți copii în 2025. Record de nașteri într-o lună
Orașul din România în care s-au născut cei mai mulți copii în 2025. Record de nașteri într-o lună
Produsele cu reducere de 90% care dispar rapid din supermarketuri. Au tot mai mult succes în ultima ...
Produsele cu reducere de 90% care dispar rapid din supermarketuri. Au tot mai mult succes în ultima vreme
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, decăzuți din drepturi! Unde va fi dus minorul de 13 ani ...
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, decăzuți din drepturi! Unde va fi dus minorul de 13 ani și ce se va întâmpla cu el
Cum arată camera în care ucigașul lui Mario din Cernei s-a ascuns. Ce a rămas pe patul minorului ...
Cum arată camera în care ucigașul lui Mario din Cernei s-a ascuns. Ce a rămas pe patul minorului de 13 ani, după ce părinții l-au luat de la bunici
Vezi toate știrile
×