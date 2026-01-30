Cum sunt păcăliți oamenii cu „metoda porumbelul”. Un bărbat a fost păgubit cu 52.000 de lei

A apărut o nouă metodă de înșelăciune! Un bărbat din Cluj-Napoca a fost jefuit și a rămas fără 52.000 de lei. Scenariul este unul banal, însă escrocii au reușit să păcălească mai multe persoane în acest fel.

„Metoda porumbelul” a fost descoperită recent de polițiști, după ce un bărbat în vârstă de 89 de ani din Cluj-Napoca a fost jefuit de patru indivizi care au profitat de buna sa credință. Infractorii au pus la cale un scenariu aparent banal, susținând că o pasăre ar fi rămas blocată în podul locuinței și că este necesar să intre pentru a verifica situația.

Cum sunt păcăliți oamenii cu „metoda porumbelul”

Folosind acest pretext, doi dintre suspecți au pătruns în casa victimei, în timp ce ceilalți doi au rămas în exterior, pentru a supraveghea zona și a se asigura că nu apar martori. Odată ajunși în interior, aceștia au profitat de neatenția bătrânului și au sustras o sumă considerabilă de bani, precum și bijuterii din aur care aparțineau unei rude.

Valoarea totală a prejudiciului s-a ridicat la 52.000 de lei. În urma investigațiilor, polițiștii au reușit să îi identifice pe cei patru bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 41 de ani, provenind din județele Cluj și Mureș. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși într-un centru de arest preventiv. Din fericire, bunurile furate au fost recuperate integral, iar ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz.

„În data de 28 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Cluj Napoca- Compartimentul Investigaţii Criminale, au dispus reţinerea pentru 24 de ore faţă de patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 19 şi 41 de ani, domiciliaţi în judeţele Cluj şi Mureş, bănuiţi pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Din cercetări a rezultat că, în data de 20 octombrie 2025, doi dintre bărbaţi ar fi pătruns fără drept într-un imobil din municipiul Cluj Napoca, profitând de vârsta înaintată a persoanei vătămate, un bărbat de 89 de ani, pe care l-ar fi indus în eroare sub pretextul unei situaţii nereale. În acelaşi timp, ceilalţi doi ar fi asigurat supravegherea zonei şi sprijinul acestora”, se arată într-o informare trimisă joi de reprezentanţii IPJ Cluj,

