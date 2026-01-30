Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, decăzuți din drepturi! Unde va fi dus minorul de 13 ani și ce se va întâmpla cu el

Un nou episod tensionat a apărut în ancheta privind crima din județul Timiș, după ce autoritățile au decis preluarea în regim de urgență a adolescentului de 13 ani acuzat că ar fi avut un rol esențial în uciderea lui Mario Berinde.

Minorul a fost luat din familie, iar părinții săi au fost suspendați temporar din exercițiul drepturilor părintești, măsură justificată de instituțiile statului prin nerespectarea obligațiilor stabilite anterior.

Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, decăzuți din drepturi

Potrivit informațiilor oficiale, familia intenționa să-l scoată pe copil din localitate sau chiar din țară, fără a deține aprobările necesare. În acest context, autoritățile au intervenit rapid pentru a preveni o eventuală sustragere de la anchetă. Decizia a fost pusă în aplicare după ce reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au sesizat instanța.

Minorul de 13 ani a fost transferat într-un centru de specialitate, unde urmează să fie supus unei evaluări neuropsihiatrice și să beneficieze de servicii adecvate situației sale. Instituția responsabilă a transmis public detalii despre procedura aplicată, subliniind caracterul urgent al intervenției.

„Având în vedere neîndeplinirea, de către familia Romaneț, a obligațiilor asumate în urma hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului, s-a depus în instanță ordonanța președințială în vederea preluării, în regim de urgență, a minorului Romaneț Mario Darian. Ordonanța a fost pusă în aplicare în după-amiaza zilei de 29.01.2026. Drepturile părintești sunt suspendate până la pronunțarea plasamentului”, transmite DGASPC.

Unde va fi dus minorul de 13 ani și ce se va întâmpla cu el

În paralel, ceilalți doi adolescenți implicați în caz, ambii în vârstă de 15 ani, au acceptat măsura arestului preventiv, după ce inițial o contestaseră. Comunitatea din comuna Cenei, județul Timiș, rămâne profund afectată de tragedie, iar tensiunile sunt în continuă creștere. Totodată, localnicii și-au exprimat indignarea față de gravitatea faptelor, iar familiile minorilor acuzați se confruntă cu ostilitatea comunității și se feresc să apară în spațiul public.

Crima care a șocat întreaga zonă a avut loc pe 19 ianuarie. Mario, un adolescent de 15 ani, ar fi fost atras la locuința copilului de 13 ani sub pretextul testării unui ATV. Odată ajuns acolo, potrivit anchetatorilor, victima ar fi fost agresată mortal, iar ulterior cei trei minori ar fi încercat să ascundă urmele faptei.

Detaliile anchetei au generat un val de reacții puternice în rândul comunității, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate rolul fiecărui participant și circumstanțele în care s-a produs tragedia.

CITEŞTE ŞI: Bunica ucigașului lui Mario din Cenei, strigăt disperat de ajutor: „Mi-a spus ca au premeditat. Rog autoritățile să facă dreptate”

Ce a apărut la mormântul lui Mario Berinde, la 5 zile după înmormântare? Imaginea care înduioșază pe oricine