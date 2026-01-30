Orașul din România în care s-au născut cei mai mulți copii în 2025. Record de nașteri într-o lună

În Iași se nasc cei mai mulți copii, conform datelor oficiale. Aici au venit pe lume, în 2025, 6.808 copii, dintre care 51,6% băieți și 48,4% fete, și nu s-au înregistrat foarte multe decese. Orașul este urmat în top de Timiș, Cluj și Ilfov.

Un moment de vârf în 2025 a fost luna septembrie, când au venit pe lume 683 de copii. Chiar și numele nou-născuților pare ales pe sprânceană.

În privința preferințelor, Iașul rămâne fidel prenumelor tradiționale. Multe familii își botează copiii cu numele Andrei, avem aici 461 de alegeri, urmat de Gabriel cu 299 și Ștefan cu 277. Matei, Alexandru, Luca, David, Nicolas, Ioan și Mihai sunt alte nume clasice care câștigă teren. La fete, Maria rămâne de departe cel mai ultilizat, cu 858 de alegeri. Elena și Ioana se numără, de asemenea, printre preferințe. Andreea, Sofia, Anastasia, Teodora, Gabriela, Ștefania și Alexandra nu lipsesc din poveste, conform Ziarului de Iași.

Femeile din Europa, codașe în clasament

Europa și unele părți ale Asiei de Est înregistrează un număr relativ scăzut de nașteri din cauza îmbătrânirii populației și a fertilității scăzute.

Cu peste 178.000 de nașteri înregistrate în 2025, România ocupă locul 88 în lume. Țara noastră este depășită la numărul de nașteri de mai multe țări în care există conflicte sau războaie. Germania, Marea Britanie, Franța și Italia înregistrează fiecare mai puțin de 750.000 de nașteri anual.

De ce amână româncele momentul în care devin mame

Românii se decid tot mai greu să devină părinți. Potrivit Institutului Național de Statistică, vârsta medie la care femeile se gândesc să facă un copil a crescut cu peste cinci ani, numai în ultimele trei decenii. Ele își doresc o anumită stabilitate înainte de a face acest pas și pun pe primul loc cariera. Bărbații se văd tați tot mai târziu, când trec de 35 de ani. Lipsa unui minim ajutor din partea statului pare că atârnă greu în această balanță. Situația tot mai grea din țară, cu taxe mărite și impozite majorate, ar putea înfrâna, de asemenea, acest proces.

Situația se schimbă radical în India și în China. India deține supremația, cu peste 23 de milioane de nașteri estimate în 2025. China urmează cu aproximativ 8,7 milioane de nașteri, în ciuda deceniilor în care fertilitatea a scăzut.

