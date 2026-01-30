Acasă » Știri » Ce salariu are un controlor STB. Cât primește lunar

De: Andreea Stăncescu 30/01/2026 | 15:19
Într-o capitală aglomerată, cu un sistem de transport mereu solicitat, controlorii STB au rolul de a verifica titlurile de călătorie, dar și de a interveni în situații tensionate sau neprevăzute. Prezenți constant în mijloacele de transport, ei veghează la respectarea regulilor și se asigură că pasagerii circulă corect, iar activitatea lor ridică tot mai des întrebarea legată de nivelul veniturilor lunare pe care le obțin.

Un controlor de bilete STB din București are, în general, un salariu net care se situează în zona de început a grilei companiei, adesea apropiat de salariul minim pe economie, căruia i se adaugă diverse beneficii. Acestea includ tichete de masă, prime ocazionale și, în anumite cazuri, sporuri pentru ore suplimentare sau performanță.

Salariile controlorilor STB pot varia în funcție de experiență, vechime și implicarea în activități suplimentare. Cei aflați la început pot câștiga aproximativ 2.500-3.000 de lei pe lună, însă suma poate crește odată cu acumularea de experiență și dezvoltarea de competențe în gestionarea situațiilor dificile sau a conflictelor cu pasagerii.

În plus, performanța profesională, cum ar fi numărul de amenzi aplicate sau modul eficient de rezolvare a incidentelor, poate fi recompensată prin bonusuri, ceea ce influențează direct venitul final.

Pe lângă aspectele financiare, munca de controlor implică responsabilități variate. Aceștia trebuie să verifice biletele, să asigure respectarea regulilor de călătorie, să gestioneze conflictele și să ofere informații pasagerilor. Este necesară o bună cunoaștere a rețelei de transport și a regulamentelor interne, precum și abilitatea de a rămâne calm în situații stresante.

Pentru a ocupa acest post, candidații trebuie, de regulă, să aibă cel puțin studii liceale și competențe bune de comunicare. În plus, educația superioară sau calificările suplimentare pot influența pozitiv nivelul salarial. Localizarea postului contează, iar în București salariile tind să fie mai mari pentru a reflecta costul vieții ridicat. Pe lângă salariul de bază, beneficiile extra, precum abonamente reduse sau asigurări, contribuie semnificativ la atractivitatea profesiei.

