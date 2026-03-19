Chiftele de post din Mega Image România. Din ce sunt făcute, de fapt

De: Anca Chihaie 19/03/2026 | 16:30
Chiftele de post din Mega Image România. Din ce sunt făcute, de fapt
Din ce sunt făcute chiftele de post de la Mega

Un produs aparent simplu, promovat ca alternativă „de post” și „vegetariană”, a ajuns în coșurile multor români în perioadele de restricții alimentare. Chifteluțele de legume din gama Mega Apetit, comercializate în rețeaua Mega Image, sunt percepute ca o opțiune rapidă și accesibilă pentru mesele fără carne. Însă eticheta spune o poveste mai complexă decât imaginea clasică a unor chiftele făcute doar din legume proaspete.

Analiza informațiilor de pe ambalaj și a datelor publice despre produs arată că, deși baza este într-adevăr vegetală, compoziția include o combinație mai largă de ingrediente, menite să ofere consistență, gust și termen de valabilitate extins.

Din ce sunt făcute chiftele de post de la Mega

La bază, produsul conține legume și cereale,  în principal cartofi, orez și morcovi, elemente comune în rețetele de post. Acestea oferă textura și volumul preparatului. Totuși, pentru a obține forma compactă și senzația apropiată de chiftelele clasice, rețeta este completată cu proteine vegetale procesate, provenite din mazăre, dar și cu derivate din făină și fibre.

Din ce sunt făcute chiftele de post de la Mega
Din ce sunt făcute chiftele de post de la Mega

Printre alte ingrediente se regăsesc amidonuri, agenți de legare și drojdie, ingrediente frecvent utilizate în produsele procesate pentru a îmbunătăți textura și gustul. Aceste componente nu sunt neobișnuite în industria alimentară, însă arată că produsul nu este unul „simplu”, preparat doar din legume tocate și prăjite, ci rezultatul unei rețete industriale.

De asemenea, produsul conține ulei vegetal pentru prăjire, dar și un amestec de condimente și arome. Acestea contribuie la gustul final, dar pot varia ca proporții și compoziție. În plus, eticheta indică și prezența unor potențiali alergeni, proveniți din ingredientele utilizate în procesul de fabricație.

Din ce sunt făcute chiftele de post de la Mega

Din punct de vedere nutrițional, chifteluțele oferă un aport moderat de energie: aproximativ 157 kcal la 100 de grame, cu un conținut semnificativ de carbohidrați și un nivel relativ redus de proteine.

Acest profil le plasează mai degrabă în categoria alimentelor de tip „ready meal”, destinate consumului rapid, decât în cea a preparatelor integrale sau minim procesate.

Produsul face parte dintr-o gamă mai largă de mâncăruri gata preparate, dezvoltate pentru consumatori care caută soluții rapide pentru masă. Acestea sunt concepute pentru a fi încălzite și consumate imediat, fără preparare suplimentară, ceea ce explică și utilizarea unor ingrediente care asigură stabilitate și uniformitate.

