MARTORII, o nouă emisiune marca Gândul, începe duminică, 1 februarie, de la 19:00

De: Redacția CANCAN 30/01/2026 | 15:06
Mulți au auzit, însă foarte puțini cunosc adevărul despre ultima bătaie de stradă a lui Fane Spoitoru, fostul lider incontestabil al lumii interlope românești. Fane era încă un bărbat în putere când a mers, alături de mai multe persoane, între care și fiica lui, într-un club foarte cunoscut din București. Acolo, la plecare, liderul interlop l-a luat bătaie, aparent fără motiv, chiar pe bodyguardul care îi asigurase protecția, toată noaptea. Așa a ajuns Fane Spoitoru față în față cu Alberto Ungureanu, unul dintre cei mai cunoscuți bodyguarzi din țară, care a sărit în ajutorul colegului său. A urmat un schimb de lovituri în urma cărora Spoitoru și-a pierdut cunoștința.

Alberto vine, duminică, de la ora 19.00, în platoul MARTORII, să povestească, fără perdea, ce s-a întâmplat în acea noapte de pomină, despre care încă se vorbește în șoaptă.

MARTORII este noua emisiune de la Gândul care aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România. Polițiști, procurori, sportivi, bodyguarzi sau personaje-cheie din lumea interlopă vorbesc fără filtre despre ce s-a întâmplat cu adevărat: frica, violența, negocierile din umbră, alianțele și răzbunările. Dincolo de titlurile de presă și de focul mediatic, MARTORII arată cum au trăit acești oameni clipele.

În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube/ Facebook Gândul.

Bancul de weekend | Când iubita e supărată pe tine, dar tot îți gătește
Bancul de weekend | Când iubita e supărată pe tine, dar tot îți gătește
Protopopul de Rădăuți, înlăturat după “războiul” cu ÎPS Calinic. Scandal uriaș în BOR, ...
Protopopul de Rădăuți, înlăturat după “războiul” cu ÎPS Calinic. Scandal uriaș în BOR, cu înregistrări și acuzații!
Temperaturi de până la -20 de grade. România o să fie lovită de un val de aer polar
Temperaturi de până la -20 de grade. România o să fie lovită de un val de aer polar
TEST IQ | Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. ...
TEST IQ | Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. Unde este al doilea?
45.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la casă și fac acest lucru în curtea ...
45.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la casă și fac acest lucru în curtea proprie
Lovitură pentru Melania Trump! Familia nu a fost prezentă la marea premieră a documentarului despre ...
Lovitură pentru Melania Trump! Familia nu a fost prezentă la marea premieră a documentarului despre viața ei
