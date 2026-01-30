Acasă » Știri » Celebra actriță are puteri paranormale când pictează. Ce îi transmit spiritele: „A fost tulburător să realizez tabloul”

De: Veronica Mavrodin 30/01/2026 | 16:39
Celebra actriță are puteri paranormale când pictează. Ce îi transmit spiritele: „A fost tulburător să realizez tabloul"
Sharon Stone a făcut o dezvăluire care a luat prin surprindere fanii din întreaga lume. Actrița susține că, atunci când pictează, ajunge să comunice cu spiritele și să audă o „conștiință superioară” care îi vorbește. Experiențele ar fi început după ce mai mulți membri ai familiei sale au murit într-un interval foarte scurt de timp.

Într-un interviu acordat emisiunii „Extra”, Sharon Stone a deschis ușa atelierului său de artă din casa sa din Beverly Hills și a vorbit deschis despre experiențele neobișnuite pe care le trăiește atunci când pictează.

Actrița susține că pictura nu este pentru ea doar artă, ci o formă de conexiune spirituală profundă. Sharon Stone afirmă că, atunci când creează portrete, ajunge să canalizeze spirite.

Cred că acest canal s-a deschis cu adevărat pentru că mulți membri ai familiei mele au murit și au murit foarte repede în ultimii trei ani și jumătate, a declarat Sharon Stone.

„Canalizez spirite atunci când pictez”

Mai mult, actrița spune că aude efectiv o voce care o ghidează în timpul procesului artistic.

Aud cu adevărat această conștiință superioară vorbindu-mi. Când aceste portrete au început să apară, ele mi-au vorbit cu adevărat, a spus vedeta de la Hollywood.

Cu greu și-a stăpânit lacrimile atunci când a explicat de ce simte nevoia să le mulțumească spiritelor după ce finalizează fiecare lucrare.

Cred că este cu adevărat special când oamenii… când mi-au permis să le văd sufletul. Pentru că eu cred în conștiința universală. Cred că cineva mi-a permis să intru în conștiința sa, astfel încât să pot picta portretul unei persoane pe care nu o cunosc. Mă simt atât de binecuvântată, a mai spus Sharon Stone.

Pictura „El”, inspirată de o traumă cutremurătoare

Actrița a vorbit cu emoție și despre una dintre picturile sale, intitulată „El”, inspirată de un spirit care, inițial, nu i-a spus nimic.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Sharon Stone (@sharonstone)

În cele din urmă, când a început să-mi vorbească, a fost atât de traumatic. A început să-mi spună că s-a înecat într-o navă, unde era legat cu lanțuri în cală. Când l-am pictat și am trăit trauma lui, faptul că era legat cu lanțuri și se îneca fără a putea scăpa,  a fost extrem de tulburător să realizez acest tablou, și-a amintit actrița.

Pentru Sharon Stone, pictura face parte dintr-o adevărată „călătorie artistică”, pe care o îmbină cu succes cu actoria.

Vedeta a oferit și detalii despre unul dintre următoarele sale proiecte importante, rolul din sezonul 3 al serialului „Euphoria”.

Acum sunt adulți. Nu mai sunt la liceu, așa că serialul arată ce fac ei după ani de zile. Nu este totul atât de dramatic, a spus Sharon Stone.

Fără să dezvăluie prea multe despre personajul său, actrița a descris rolul ca fiind „destul de amuzant”.

Nu-mi amintesc când m-am distrat atât de mult la muncă, a mai adăugat ea.

