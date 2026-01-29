Acasă » Știri » Dua Lipa, Penelope Cruz și Nicole Kidman, apariții memorabile! Ținutele care au stârnit controverse la prezentarea colecției Chanel Haute Couture

De: Veronica Mavrodin 29/01/2026 | 15:42
Chanel Haute Couture a fost, ca de fiecare dată, unul dintre cele mai așteptate momente ale Paris Fashion Week 2026. Dar dincolo de podium, adevărata magie s-a întâmplat în primul rând, acolo unde Penélope Cruz, Nicole Kidman, Dua Lipa, Vanessa Paradis și Tilda Swinton au furat toate privirile.

Prezentarea Chanel Haute Couture de la Paris Fashion Week 2026 nu a fost doar un show de modă, ci un moment-cheie pentru industria internațională. Considerată una dintre cele mai influente case din lume, Chanel a fost, ca de fiecare dată, sub lupa criticilor de modă, mai ales în contextul debutului lui Matthieu Blazy, unul dintre cei mai apreciați designeri ai noii generații. Colecția a fost descrisă de presa internațională drept una rafinată, cu accente cinematografice și o eleganță fidelă ADN-ului Chanel.

În primul rând al prezentării s-au aflat nume sonore precum  Penelope Cruz, Dua Lipa, Nicole Kidman, Vanessa Paradis și Tilda Swinton.

 Penélope Cruz a strălucit

Muză Chanel din 2018, actrița a ales o ținută clasică, integral neagră, compusă dintr-o fustă midi cambrată și o jachetă delicată, care i-a subliniat silueta. Pantofii din piele lăcuită, cu vârf pătrat, au adus un aer contemporan, iar accesoriile minimaliste, cum ar fi geanta minusculă, ochelari supradimensionați și un inel statement, au completat perfect look-ul.

Penélope Cruz, foto Hepta

Adevărata surpriză a fost însă noua coafură: un bob lung, cu breton, inspirat de glamourul anilor ’70, reinterpretat într-o manieră modernă. Volumul natural și buclele ușor rebele i-au încadrat armonios chipul, accentuându-i trăsăturile și oferindu-i un aer vizibil întinerit.

Nu este pentru prima dată când Penélope Cruz își lansează un nou look pe podiumul Chanel. De-a lungul anilor, prezentările casei de modă au devenit adevăratul ei „teren de joacă” în materie de frumusețe, fiecare apariție fiind atent analizată și intens comentată.

Nicole Kidman, eleganță cu accente couture

Pentru acest eveniment exclusivist, Nicole Kidman a ales să poarte o creație din una dintre colecțiile anterioare semnate de Matthieu Blazy pentru Chanel. Așezată în primul rând, actrița a atras atenția într-o rochie midi neagră, decorată cu pene, o piesă spectaculoasă prezentată inițial în cadrul celebrului show Métiers d’art 2026, desfășurat toamna trecută la New York. Ținuta a mizat pe rafinament, textură și dramatism discret, în perfectă armonie cu stilul sofisticat care a consacrat-o pe Nicole Kidman pe marile covoare roșii.

Nicole Kidman – Foto Hepta

Dua Lipa, explozie de culoare și atitudine

În contrast puternic cu eleganța clasică a lui Kidman, Dua Lipa a adus o doză de energie și nonconformism în primul rând al prezentării  Chanel. Artista a optat pentru un set din două piese, tot din colecțiile recente ale casei de modă, o ținută statement care i-a reflectat perfect stilul îndrăzneț. Ansamblul neon-galben, cu imprimeu abstract în nuanțe de maro și portocaliu, a fost completat de o geantă asortată, iar marginile cu aspect ars au adăugat un aer modern.

Dua Lipa – foto Hepta

Tilda Swinton, eleganță conceptuală în stil Chanel

Tilda Swinton a ales o apariție Chanel cu linii clare și un aer aproape ceremonial, fidel stilului său. Actrița, una dintre cele mai vechi ambasadoare ale casei de modă, vede hainele ca pe o „uniformă publică”, o extensie a identității și a rolului de reprezentare. Ținuta sa sobră, structurată și lipsită de artificii a completat perfect atmosfera rafinată a prezentării.

Tilda Swinton – foto Hepta

Vanessa Paradis, rafinament discret

Printre vedetele prezente la prezentarea Chanel Haute Couture a fost și Vanessa Paradis, care a ales o ținută simplă și sofisticată, într-un registru care i se potrivește perfect: chic, o eleganță clasică ce reflectă stilul ei personal. Prezentă în rândul invitaților de seamă, artista și modelul francez a mizat pe o rochie Chanel din colecția Pre-Fall 2026, într-o paletă neutră și liniile curate care o pun în valoare fără artificii.

Vanessa Paradis – Foto Hepta

×