De: Redacția CANCAN 30/01/2026 | 16:17
De ce nu îl suportă Cristi Boureanu pe Călin Donca, de fapt. De ce a făcut închisoare milionarul de la Survivor 2026
Călin Donca și Cristian Boureanu s-au certat de mai multe ori la Survivor

Relația dintre Cristi Boureanu și Călin Donca este în continuare una extrem de tensionată în cadrul competiției Survivor, unde conflictele dintre ei par să se intensifice de la o ediție la alta. Cei doi s-au certat în repetate rânduri, iar unele dispute au degenerat până la altercații fizice, fiind nevoie de intervenția colegilor pentru a-i separa și calma spiritele

Cristi Boureanu ar avea mai multe motive pentru care nu îl suportă pe Călin Donca. În primul rând, îl deranjează imaginea de „familist perfect” pe care milionarul din Brașov o afișează constant, vorbind despre căsnicia sa de durată și cei cinci copii. În același timp, fostul deputat are la activ trei divorțuri și nu se află într-o relație stabilă.

Al doilea motiv ține de problemele legale ale lui Călin Donca. Cristian Boureanu, care a avut un parcurs îndelungat în politică și a fost deputat între 2004 și 2008,  nu poate tolera ideea că acesta a prejudiciat statul prin afacerile sale. Toate aceste elemente au transformat rivalitatea dintre cei doi într-un conflict personal de durată, marcat de resentimente, orgolii și atacuri constante.

În urma prejudiciilor, Călin Donca a fost la închisoare timp de trei luni în anul 2023, apoi a urmat arestul la domiciliu. El a fost acuzat că a lansat o criptomonedă prin care ar fi indus în eroare numeroși investitori. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi susținut că moneda sa virtuală poate aduce randamente de până la 100 de ori mai mari decât suma investită, promisiune care a atras un număr mare de persoane.

În total, aproximativ 700.000 de dolari ar fi fost strânși de la investitori, mulți dintre ei fiind convinși de mesajele motivaționale și de stilul de viață luxos afișat constant pe rețelele sociale.

Pe lângă acuzațiile legate de criptomonedă, milionarul din Brașov a fost cercetat și pentru delapidarea firmelor pe care le controla, cu ajutorul soției și a altor două colaboratoare. Ancheta arată că cea mai mare parte din bani ar fi fost transferată către o companie din Dubai, iar restul fondurilor ar fi fost folosite pentru achiziții extravagante: mașini de lux, ceasuri de zeci de mii de euro, bijuterii și terenuri în destinații exotice.

Călin Donca a fost acuzat și de evaziune fiscală, prejudiciul estimat adus statului român depășind 4 milioane de lei, sumă provenită din taxe și impozite neplătite în ultimii ani.

CITEȘTE ȘI: Roxana Condurache rupe tăcerea despre ‘relația’ cu Călin Donca de la Survivor 2026: „Țin să precizez ce este evident”

Marian Godină, surpriza producătorilor de la Antena 1. Va concura la Survivor. Încă 3 nume noi în competiție

