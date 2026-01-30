Scandal în muzica românească! Artistă, înjurată și amenințată de fostul ei manager: „Nu credeam că lucrurile vor escalada astfel”

A decis să schimbe calea, dar acum suportă consecințele. Andia se află în plin scandal cu fostul ei manager. Artista susține că a fost înjurată de fondatorul casei de discuri cu care a colaborat și a avut parte de un tratament dur după ce a decis să părăsească ATOM.

Andia nu se aștepta să se ajungă aici și a rămas cu un gust amar, după toată această poveste tristă din industria muzicală a României. Acum, solista a decis să facă toată povestea publică, pentru ca ceilalți să nu se mai confrunte cu aceeași experiență. Andia nu vrea să mai audă de cel cu care a colaborat și în care își pusese toate bazele.

„Există colaborări care se încheie firesc și altele care nu mai funcționează, dar ceea ce a urmat mi se pare de neacceptat. Din acest motiv, am ales să mă desprind complet de tot ce înseamnă ATOM. Nu credeam însă că lucrurile vor escalada astfel”, a transmis Andia pe rețelele sociale.

Ce spune managerul artistei după declarațiile Andiei

La rândul lui, fondatorul casei de discuri a avut o primă reacție. El susține că a jucat un rol esențial în viața unor artiști precum Spike și The Urs. Cu toate astea, dă de înțeles că relațiile dintre ei nu mai sunt cordiale. Marian Dorobanțu lasă să se înțeleagă faptul că Andia nu mai există pentru el.

„Am creat artiști. Din neantul lor: Andia, Spike, The Urs. Sunt ai mei, ca creații, nu ca talent. Unul din ei deja a murit, creativitatea să-l ierte. Alții doi vor muri. Din motive asemănătoare. Trăiscă arta, să moară artistul!”, a menționat fondatorul ATOM.

Marian Dorobanțu susține că a rămas cu marca ATOM

Anul trecut, Marian Dorobanțu anunța că nu mai face parte din conducerea casei de discuri și, ca atare, nu se mai ocupă de artiști, dar rămâne asociat și păstrează marca ATOM.

„De ceva timp, nu mai fac parte din structura de management a companiei și nu mai sunt implicat în activitatea sau direcțiile actuale ale echipei și artiștilor. Rămân asociat și dețin marca ATOM, care îmi aparține integral”, a precizat Marian Dorobanțu.

