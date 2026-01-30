Cum arată camera în care ucigașul lui Mario din Cernei s-a ascuns. Ce a rămas pe patul minorului de 13 ani, după ce părinții l-au luat de la bunici

Băiatul de 13 ani, care l-a ucis pe Mario Berinde, a fost mutat o scurtă perioadă de timă din Cenei în Sânmihaiu Român la bunicii lui, pentru a se ascunde. Acum au apărut imagini cu louința în care acesta a stat la câteva zile după crima odioasă pe care a comis-o.

Tragedia care a zguduit județul Timiș a avut loc pe 19 ianuarie, când Mario Berinde, în vârstă de 15 ani, a fost chemat de adolescentul de 13 ani sub pretextul de a vedea un ATV. Odată ajuns la locuință, tânărul a fost atacat brutal. A fost lovit cu un topor și înjunghiat cu un cuțit de un alt băiat de 15 ani. După comiterea faptei, adolescenții au încercat să incendieze trupul victimei și să îl îngroape în grădină, într-o tentativă disperată de a ascunde urmele crimei.

Cum arată camera în care ucigașul lui Mario din Cernei s-a ascuns

Au apărut recent imagini din interiorul locuinței în care s-a refugiat adolescentul de 13 ani implicat în crima lui Mario Berinde. Bunica acestuia le-a permis jurnaliștilor de la Antena Stars să intre în casă și să filmeze fiecare încăpere, inclusiv locul unde polițiștii l-ar fi căutat inițial. Femeia a povestit că oamenii legii au verificat până și soba, suspectând că băiatul s-ar fi putut ascunde acolo. Dormitorul copilului a rămas exact așa cum era înainte de tragedie: patul era acoperit cu caiete, cărți și haine, semn al unei vieți aparent normale.

Bunicii au făcut și declarații șocante, susținând că nepotul lor ar fi fost agresat și jignit în repetate rânduri de Mario Berinde, iar acest conflict ar fi stat la baza crimei. Se pare că băiatul de 13 ani împărțea dormitorul cu un alt verișor, care stătea tot la bunici.

„A doua zi, copilul meu (n.r. tatăl criminalului) l-a întrebat frumos care e problema, de ce a făcut asta. Și i-a zis: ‘L-am chemat, Dani a zis că hai să-l omorâm’ (…) Atunci a luat o armă albă și au zis: ‘Dacă mă lovesc pe mine, apleacă capul jos și atunci eu îi dau, a zis copilul de 15 ani’. Și atunci, nepotul a plecat capul și ăla i-a dat cu arma în cap“, au povestit bunicii ucigașului la o emisiune TV.

